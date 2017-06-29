В её повестку также войдут вопросы освобождения заложников и поиска пропавших без вести
  • 110
​Участники встречи по Сирии в Астане обсудят зоны деэскалации и разминирование памятников
Фото пресс-службы Акорды

Участники международной встречи по Сирии, намеченной на 4-5 июля в Астане, обсудят зоны деэскалации и разминирование памятников из списка ЮНЕСКО. В повестку заседания также включены вопросы освобождения заложников и поиска пропавших без вести, сообщает в четверг пресс-служба МИД Казахстана.

«Согласно информации, полученной от стран-гарантов, в ходе пятой международной встречи по Сирии на высоком уровне в рамках Астанинского процесса 4-5 июля 2017 года будет продолжена работа над реализацией положений Меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, подписанного по итогам предыдущей встречи в столице Казахстана», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В частности, стороны будут работать над согласованием границ и карт зон деэскалации, документов, регламентирующих деятельность сил контроля деэскалации, положения о координационном центре. «Страны-гаранты намерены принять положение о рабочей группе по освобождению задержанных/заложников, заключенных, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести», - проинформировали в ведомстве.

Кроме этого, стороны планируют выработать совместное заявление о гуманитарном разминировании исторических памятников в Сирии, включенных в список международного культурного наследия ЮНЕСКО. Возможно также обсуждение и других вопросов, представляющий взаимный интерес.

«Накануне встречи высокого уровня страны-гаранты собираются провести 3 июля заседание Совместной рабочей группы», - сообщили в МИД.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
В Казахстане снизят штрафы для водителей
Новости
Казахстан ни с кем не ведет переговоров по отправке контингента в Сирию - МИД Казахстана
Новости
Назарбаев объявил, что 1 июля численность казахстанцев составит 18 млн
Новости
​Кенес Ракишев довёл свою долю владения Qazkom до 86,09%
Новости
9 граждан Узбекистана погибли в ДТП в Актюбинской области
Новости
Средний балл второго дня ЕНТ - 78,23