Израиль наносит массированные авиаудары по Дамаску

В среду Израиль нанес мощные авиаудары по Дамаску, в частности вблизи президентского дворца, взорвав часть здания министерства обороны, сообщает Reuters .

По данным сирийского источника, в результате ударов по министерству погибли пять сотрудников сил безопасности.

Израиль назвал новых правителей Сирии замаскированными джихадистами и заявил, что не позволит им ввести войска на юг страны, пообещав защитить друзскую общину этого района от нападений.

США заявили, что боевые действия скоро прекратятся. По словам госсекретаря Марка Рубио, Вашингтон связался «со всеми сторонами, участвующими в столкновениях в Сирии», и согласовал с ними «конкретные шаги, которые сегодня вечером положат конец этой тревожной и ужасающей ситуации».

Совет Безопасности ООН соберется в четверг для рассмотрения конфликта.

В понедельник сирийские правительственные войска были отправлены в район Эс-Сувейда для подавления боевых действий между друзскими бойцами и вооруженными бедуинами. Войска в итоге вступили в столкновения с друзскими ополченцами, погибли десятки людей.

Сирийская сеть по правам человека сообщила, что в результате беспорядков на этой неделе погибли 169 человек. Источники в силах безопасности оценивают число жертв в 300 человек.

Друзы – последователи религии, являющейся ответвлением ислама.