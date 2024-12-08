Минобороны оценивает как напряженную, но стабильную ситуацию на Голанских высотах, где находятся казахстанские миротворцы

Министерство обороны Казахстана оценивает ситуацию в зоне ответственности миссии ООН на Голанских высотах, где проходят службу казахстанские миротворцы, как напряженную, но стабильную.

«Уполномоченные лица Сил ООН по наблюдению за разъединением поддерживают постоянный контакт с представителями как сирийской, так и израильской сторон Принимаются необходимые меры в целях обеспечения безопасности миротворцев», - говорится в сообщении Минобороны, распространённом вечером в воскресенье.

Ведомство отметило, что «следит за развитием обстановки и поддерживает постоянную связь с казахстанскими военнослужащими, находящимися на Голанских высотах».

«В случае возникновения необходимости эвакуация миссии будет рассматриваться руководством ООН, по предложению командования миссии», - говорится в сообщении.

На Голанских высотах на границе между Сирией и Израилем служит отряд из 139 казахстанских миротворцев, они начали свою миссию в марте этого года.

В последние два дня Израиль, частично контролирующий зону, активно проводил бомбардировки соседних территорий на фоне продвижения повстанцев в Сирии. Минувшей ночью в Сирии был свергнут президент Башар Асад, правивший страной 24 года.