Случаев заражения людей и животных чумой в Кызылординской области нет - Минздрав

На территории Кызылординской области ведутся работы по созданию защитной зоны от чумы. Как сообщили в пятницу в пресс-службе министерства здравоохранения, на данный момент случаев заражения среди населения и животных не зафиксировано.

Как сообщили в ведомстве, в ходе мониторинга, проводимого на постоянной основе, на территории пяти районов Кызылординской области и Улытауского района Карагандинской области, прилегающих к Байконуру, в частности на ограниченном участке территории в 12 км от города Байконур выявлена активизация природного очага чумы, подтвержденная выделением культур от грызунов и блох. В этой связи Кызылординская противочумная станция в рамках действующего соглашения проинформировала о выявленной эпизоотиии руководство комплекса «Байконур», которому предложено провести профилактическую дезинсекцию и профилактическую вакцинацию 34 работников, работающих за пределами города.

«Данная ситуация - штатная для противочумной службы республики. Аналогичная работа проводится постоянно», - заверяют в пресс-службе.

В настоящее время для создания защитной зоны Кызылординской противочумной станцией ведется дезинсекционная обработка территории региона, также санитарно-просветительская работа среди населения. Все заинтересованные службы оповещены.

«Проводимая профилактическая работа позволит обеспечить стабильное санитарно-эпидемиологическое благополучие на природно-очаговой территории страны. Ежегодно противочумными станциями выявляются аналогичные эпизоотии, и проводится работа по их профилактике», отмечают в ведомстве, и заверяют: «Случаев заболевания чумы среди населения Казахстана, в частности в Кызылординской области не зарегистрировано».

В Минздраве также напомнили, что случаев заболевания чумой в Казахстане среди людей не регистрировалось с 2003 года.