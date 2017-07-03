​Назарбаев перераспределил часть своих полномочий между правительством и парламентом

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал законопроект с поправками, перераспределяющими часть его полномочий между правительством и парламентом. Они касаются регулирования экономических процессов, статуса президента и работы судебной системы, сообщает в понедельник пресс-служба Акорды.

В конце января президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о намерении внести изменения в Конституцию, которые должны сократить его полномочия и усилить роль парламента и правительства. После анонсирования законопроекта администрация президента начала приём поправок к документу, который длился до 26 февраля. По окончанию их анализа Назарбаев предложил внести 26 правок в 19 статей Конституции. Президент и парламент отказались выносить рассмотрение поправок на референдум.

Законопроект предусматривает поправки в конституционные законы «О президенте», «О правительстве» и «О судебной системе и статусе судей». В частности, предлагается передать полномочия от президента правительству по образованию республиканской бюджетной комиссии и определению порядка составления республиканского бюджета, предоставлению годового отчёта о его исполнении, определению по согласованию с президентом системы государственного планирования.

Одна из поправок, внесённых парламентариями, закрепляет роль Нурсултана Назарбаева в Конституции. Вместе с тем за главой государства предлагается закрепить право по утверждению стратегических планов госорганов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту. Также проект конституционного закона предусматривает передачу высшему судебному совету полномочий президента по установлению порядка выдачи удостоверений судьям.

Более подробно с пакетом поправок можно ознакомиться здесь. С первоначальным проектом изменений в конституцию - здесь.