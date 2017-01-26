Проект изменений в Конституции. Сравнительная таблица

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Статья 26, подпункты 1 и 2: 1. Граждане Республики Казахстан могут иметь в частной собственности любое законно приобретенное имущество. 2. Собственность, в том числе право наследования, гарантируется законом. Подпункты 1 и 2 статьи 26 изложить в следующей редакции: 1. Каждый может иметь в частной собственности любое законно приобретенное имущество. 2. Право собственности неприкосновенно. Собственность, в том числе право наследования, гарантируется законом. Не допускается принятие законов и иных правовых актов, ограничивающих или лишающих права собственности на имущество, приобретенное законным путем, если иное не предусмотрено Конституцией.

Статья 44, подпукнт 3

[Президент] после консультаций с фракциями политических партий, представленных в Мажилисе Парламента, вносит на рассмотрение Мажилиса для дачи согласия кандидатуру Премьер-Министра Республики; с согласия Мажилиса Парламента назначает на должность Премьер-Министра Республики; освобождает его от должности; по представлению Премьер-Министра определяет структуру Правительства Республики, образует, упраздняет и реорганизует центральные исполнительные органы Республики, не входящие в состав Правительства, назначает на должности членов Правительства Республики; назначает на должности министров иностранных дел, обороны, внутренних дел, юстиции; освобождает от должностей членов Правительства; принимает присягу членов Правительства; председательствует на заседаниях Правительства по особо важным вопросам; поручает Правительству внесение законопроекта в Мажилис Парламента; отменяет либо приостанавливает полностью или частично действие актов Правительства и Премьер-Министра Республики, акимов областей, городов республиканского значения и столицы; В статье 44 подпункт 3) изложить в следующей редакции: [Президент] после консультаций с фракциями политических партий, представленных в Мажилисе Парламента, вносит на рассмотрение Мажилиса для дачи согласия кандидатуру Премьер-Министра Республики; с согласия Мажилиса Парламента назначает на должность Премьер-Министра Республики; освобождает от должности Премьер-Министра Республики; по представлению Премьер-Министра, внесенному после консультаций с Мажилисом Парламента, определяет структуру Правительства, назначает на должность и освобождает от должности членов Правительства, за исключением министров иностранных дел и обороны, назначаемых и освобождаемых Президентом самостоятельно; принимает присягу членов Правительства; при необходимости председательствует на заседаниях Правительства по особо важным вопросам; отменяет либо приостанавливает полностью или частично действие актов акимов областей, городов республиканского значения и столицы;

Статья 44 п. 8 [Президент] утверждает государственные программы Республики; Статья 44 п. 9 [Президент] по представлению Премьер-Министра Республики утверждает единую систему финансирования и оплаты труда работников для всех органов, содержащихся за счет государственного бюджета Республики; подпункты 8) и 9) статьи 44 исключить;

Статья 44 п. 10 [Президент] принимает решение о проведении республиканского референдума; Статья 44, п. 18 [Президент] формирует подчиненные ему Службу охраны Президента Республики и Республиканскую гвардию; Дополнить статью 44 подпунктом 10-1) следующего содержания: [Президент] в интересах защиты прав и свобод человека и гражданина, обеспечения национальной безопасности, суверенитета и целостности государства направляет обращения в Конституционный Совет о рассмотрении вступившего в силу закона или иного правового акта на соответствие Конституции Республики, о даче заключения в случае, предусмотренном подпунктом 3 статьи 91 Конституции Республики Казахстан» Подпункт 18 статьи 44 изложить в следующей редакции: [Президент] формирует подчиненную ему Службу государственной охраны

Статья 45, подпункт 2 В случае, предусмотренном подподпунктом 4) статьи 53 Конституции, Президент Республики издает законы, а в случае, предусмотренном подпунктом 2 статьи 61 Конституции, - указы, имеющие силу законов Республики. Подпункт 2 статьи 45 исключить.

Статья 53, подпункт 3: [Парламент на совместном заседании Палат] двумя третями голосов от общего числа депутатов каждой из Палат по инициативе Президента вправе делегировать ему законодательные полномочия на срок, не превышающий одного года; Подпункт 3) статьи 53 исключить.

Статья 57, подпункт 6:

[Каждая из Палат Парламента самостоятельно без участия другой Палаты]:

вправе по инициативе не менее одной трети от общего числа депутатов Палаты заслушивать отчеты членов Правительства Республики по вопросам их деятельности. По итогам заслушивания отчета большинством голосов от общего числа депутатов Палаты вправе принимать обращение к Президенту Республики об освобождении от должности члена Правительства в случае неисполнения им законов Республики. Если Президент Республики отклоняет такое обращение, то депутаты большинством голосов от общего числа депутатов Палаты вправе по истечении шести месяцев со дня первого обращения повторно поставить перед Президентом Республики вопрос об освобождении от должности члена Правительства. В этом случае Президент Республики освобождает от должности члена Правительства; Подпункт 6) статьи 57 изложить в следующей редакции: [Каждая из Палат Парламента самостоятельно без участия другой Палаты]: вправе по инициативе не менее одной трети от общего числа депутатов Палаты заслушивать отчеты членов Правительства Республики по вопросам их деятельности.

По итогам заслушивания отчета большинством не менее чем двумя третями голосов от общего числа депутатов Палаты вправе принимать обращение к Президенту Республики об освобождении от должности члена Правительства в случае неисполнения им законов Республики. В этом случае Президент Республики освобождает от должности члена Правительства».

Статья 61, подпункт 2:

Президент Республики имеет право определять приоритетность рассмотрения проектов законов, а также объявлять рассмотрение проекта закона срочным, означающее, что Парламент должен рассмотреть данный проект в течение месяца со дня его внесения. При неисполнении Парламентом настоящего требования Президент Республики вправе издать указ, имеющий силу закона, который действует до принятия Парламентом нового закона в установленном Конституцией порядке. Подпункт 2 статьи 61 изложить в следующей редакции: Президент Республики имеет право определять приоритетность рассмотрения проектов законов, означающее, что соответствующие законопроекты должны быть приняты в первоочередном порядке в течение текущей сессии Парламента

Статья 64, подпункт 2:

Правительство является коллегиальным органом и во всей своей деятельности ответственно перед Президентом Республики, а в случаях, предусмотренных Конституцией, - перед Мажилисом Парламента и Парламентом. Подпункт 2 статьи 64 изложить в следующей редакции: Правительство является коллегиальным органом и в своей деятельности ответственно перед Президентом Республики, Мажилисом Парламента и Парламентом.

Статья 65, подпункт 2:

Предложения о структуре и составе Правительства вносятся Президенту Республики Премьер-Министром Республики в десятидневный срок после назначения Премьер-Министра. Подпункт 2 статьи 65 изложить в следующей редакции: Предложения о структуре и составе Правительства вносятся Президенту Республики Премьер-Министром Республики после консультаций с Мажилисом Парламента в десятидневный срок после назначения Премьер-Министра.

Статья 66, подпункт 1:

[Правительство] разрабатывает основные направления социально-экономической политики государства, его обороноспособности, безопасности, обеспечения общественного порядка и организует их осуществление; В статье 66 подпункт 1) изложить в следующей редакции: [Правительство] разрабатывает основные направления социально-экономической политики государства, его обороноспособности, безопасности, обеспечения общественного порядка и организует их осуществление; по согласованию с Президентом Республики утверждает государственные программы и обеспечивает их исполнение;»;

C татья 66, подпункт 8:

[Правительство] назначает на должность и освобождает от должности руководителей центральных исполнительных органов, не входящих в состав Правительства; В статье 66 подпункт 8) изложить в следующей редакции: [Правительство] образует, упраздняет и реорганизует центральные исполнительные органы, не входящие в состав Правительства, назначает на должность и освобождает от должности их руководителей

Статья 66, подпункт 9: 9. Подпункт исключен - Законом Республики Казахстан от 7 октября 1998 года N 284 Дополнить статью 66 подпунктом 9-1) следующего содержания: [Правительство] по согласованию с Президентом Республики утверждает единую систему финансирования оплаты труда работников для всех органов, содержащихся за счет государственного бюджета

Статья 67, подпункт 4:

[Премьер-Министр] докладывает Президенту об основных направлениях деятельности Правительства и о всех его важнейших решениях Подпункт 4) статьи 67 изложить в следующей редакции: [Премьер-Министр] докладывает Президенту и Мажилису Парламента об основных направлениях деятельности Правительства и о всех его важнейших решениях;

Статья 70, пункт 1:

Правительство слагает свои полномочия перед вновь избранным Президентом Республики Казахстан. Пункт 1 статьи 70 изложить в следующей редакции: Правительство слагает свои полномочия перед вновь избранным Мажилисом Парламента Республики.

Статья 72, пункт 2: Конституционный Совет рассматривает обращения судов в случаях, установленных статьей 78 Конституции. Пункт 2 статьи 72 изложить в следующей редакции: Конституционный Совет рассматривает обращения Президента Республики в случаях, предусмотренных подпунктом 10-1) статьи 44 Конституции, а также обращения судов в случаях, установленных статьей 78 Конституции

Статья 79, пункт 3:

Судьями могут быть граждане Республики, достигшие двадцати пяти лет, имеющие высшее юридическое образование, стаж работы по юридической профессии не менее двух лет и сдавшие квалификационный экзамен. Законом могут быть установлены дополнительные требования к судьям судов Республики. Пункт 3 статьи 79 изложить в следующей редакции: Требования, предъявляемые к судьям судов Республики, определяются конституционным законом

Статья 81:



Верховный Суд Республики Казахстан является высшим судебным органом по гражданским, уголовным и иным делам, подсудным местным и другим судам, осуществляет в предусмотренных законом процессуальных формах надзор за их деятельностью и дает разъяснения по вопросам судебной практики. Статью 81 изложить в следующей редакции: Верховный Суд Республики Казахстан является высшим судебным органом по гражданским, уголовным и иным делам, подсудным местным и другим судам, в предусмотренных законом случаях рассматривает отнесенные к его подсудности судебные дела и дает разъяснения по вопросам судебной практики

Статья 83, пункт 1:

Прокуратура от имени государства осуществляет высший надзор за точным и единообразным применением законов, указов Президента Республики Казахстан и иных нормативных правовых актов на территории Республики, за законностью оперативно-розыскной деятельности, дознания и следствия, административного и исполнительного производства, принимает меры по выявлению и устранению любых нарушений законности, а также опротестовывает законы и другие правовые акты, противоречащие Конституции и законам Республики. Прокуратура представляет интересы государства в суде, а также в случаях, порядке и в пределах, установленных законом, осуществляет уголовное преследование. Пункт 1 статьи 83 изложить в следующей редакции: Прокуратура от имени государства осуществляет в установленных законом пределах и формах высший надзор за соблюдением законности на территории Республики Казахстан, представляет интересы государства в суде и от имени государства осуществляет уголовное преследование.

Статья 86, пункт 5:

Полномочия маслихата прекращаются досрочно Президентом Республики, а также в случае принятия маслихатом решения о самороспуске. Пункт 5 статьи 86 изложить в следующей редакции: Полномочия маслихата прекращаются досрочно Президентом Республики после консультаций с Премьер-Министром и Председателями палат Парламента, а также в случае принятия маслихатом решения о самороспуске

Статья 87, пункт 4:





Акимы областей, городов республиканского значения и столицы назначаются на должность Президентом Республики с согласия маслихатов соответственно областей, городов республиканского значения и столицы. Акимы иных административно-территориальных единиц назначаются или избираются на должность в порядке, определяемом Президентом Республики Казахстан. Президент Республики вправе по своему усмотрению освобождать акимов от должностей. Пункт 4 статьи 87 изложить в следующей редакции: Акимы областей, городов республиканского значения и столицы назначаются на должность Президентом Республики с согласия маслихатов соответственно областей, городов республиканского значения и столицы. Акимы иных административно-территориальных единиц назначаются или избираются на должность в порядке, определяемом законом. Президент Республики вправе по своему усмотрению освобождать акимов от должностей.

Статья 91, пункт 2:

Установленные Конституцией унитарность и территориальная целостность государства, форма правления Республики не могут быть изменены. В статье 91 пункт 2 изложить в следующей редакции: Установленные Конституцией независимость государства, унитарность и территориальная целостность Республики, форма ее правления не могут быть изменены.