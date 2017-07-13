Были проведены операции – ликвидация террористических структур, сорваны попытки инициативного шпионажа
Итоги 25-летней работы КНБ подвел Карим Масимов в статье
Фото Жанары Каримовой

Председатель Комитета национальной безопасности Карим Масимов подвел итоги 25-летей работы КНБ и поблагодарил президента Казахстана Нурсултана Назарбаева за вклад в безопасность страны. Об этом он написал на страницах Казахстанской правды.

Комитет национальной безопасности был образован 25 лет назад, 13 июля 1992 года, указом президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. По словам председателя комитета, сегодня Казахстан и органы КНБ впервые столкнулись с такими явлениями, как международный терроризм и религиозный экстремизм.

«Мы получили тяжелейшие уроки, заплатив за них жизнями наших товарищей. Тогда президент поставил конкретную задачу – защитить казахстанцев от этих угроз. В сжатые сроки органам КНБ удалось сделать правильные выводы и взять ситуацию под контроль. Были сорваны попытки создания в стране террористической инфраструктуры, на стадии подготовки пресечен ряд терактов. Только за истекшие 10 лет службой антитеррора КНБ предотвращено около 100 насильственных акций террористического характера. Нейтрализованы устремления к Казахстану со стороны международных террористических организаций. Проведены уникальные по сложности операции – ликвидация структур «Жамаата моджахедов Центральной Азии», «Джунд-аль-Халифат», «Хизб-ут-Тахрир» и других. Совместно с партнерскими спецслужбами разысканы и экстрадированы десятки террористов и экстремистов», - написал Масимов.

Сотрудники службы специального назначения «А» провели более 160 антитеррористических и оперативно-боевых мероприятий, внеся вклад в успех этих операций. На сегодняшний день служба спецназначения «А» представляет «собой высокопрофессиональное подразделение, оснащенное самыми современными образцами вооружения, экипировки и техники».

Также 12 лет назад распоряжением президента был создан межведомственный антитеррористический центр.

«Сегодня с позиций АТЦ РК выстроена общегосударственная система противодействия терроризму и координация деятельности государственных и местных исполнительных органов, совершенствуется правовое, организационное и материально-техническое обеспечение данной работы. Под эгидой АТЦ реализованы 3 государственные программы борьбы с терроризмом и религиозным экстремизмом, действуют антитеррористические комиссии и оперативные штабы, проводятся совместные учения и тренировки. Усилена профилактика терроризма и экстремизма, создан Объединенный банк данных государственных органов», - пишет председатель комитета.

Также по мнению Карима Масимова, органами наработан опыт обеспечения безопасности крупных общественно-политических, культурных и спортивных мероприятий, как саммиты ОБСЕ, СНГ и ШОС, Универсиада, «ЭКСПО-2017» и так далее.

«За прошедшие 25 лет наши контрразведчики наработали такой опыт и навыки. Была выстроена собственная система защиты государственных секретов, противодействия разведывательно-подрывной деятельности и незаконному вмешательству во внутренние дела Казахстана. Сорван ряд попыток инициативного шпионажа, а также планы отдельных зарубежных спецслужб и организаций по проникновению в государственные органы и получению доступа к секретной информации. Достоянием истории стали блестящие операции контрразведки «Сапфир» и «Виктория»… Мировой прогресс ведет к активному появлению и применению новых технологий и отраслей. Мы стоим на пороге глобальной промышленной революции. Казахстан должен быть готов к новым реалиям. Искусственный интеллект и автоматизация, биоинженерия и другие прорывные проекты в ближайшие 10–15 лет значительно изменят структуру экономики, рынок труда, системы образования и социального обеспечения. По некоторым оценкам, в ближайшие годы от 10 до 40% различных специальностей попросту перестанут существовать, что вызовет массовую безработицу», - считает Масимов.

По его мнению, данный прогноз требует «надежной защиты экономического потенциала страны, конкретных мер по ограждению государственных программ и инвестиционных проектов от преступных посягательств».

Как пишет Карим Масимов, проведенными КНБ операциями, в том числе совместно с инопартнерами, было ликвидировано 120 международных наркогруппировок, из незаконного оборота изъято более 400 тонн наркотиков. В 2013–2015 годах во взаимодействии со спецслужбами стран СНГ и правоохранительными органами республики была проведена единовременная операция по нейтрализации лидеров транснационального преступного сообщества «Братский круг». По итогам расследования 90 уголовных дел впервые в практике стран СНГ осуждены 59 фигурантов.

Среди «новых глобальных угроз» Масимов назвал киберпреступность, поэтому была создана система «Киберщит Казахстана».

«…За последние 2 года были введены в эксплуатацию 15 погранзастав, начато строительство еще 7 современных комплексов. Морской и авиапарк погранслужбы пополнился 2 современными кораблями, 6 вертолетами и 1 самолетом. Последовательно решаются социально-бытовые проблемы пограничников.… В складывающихся условиях международной обстановки КНБ продолжает работу по модернизации и ребрендингу ведомства. Время ставит перед страной новые вызовы, требует от ее главной спецслужбы большей бдительности, мобильности, технической оснащенности и нестандартных решений. Мы уже научились действовать на упреждение, и сегодня можно сказать, что органам КНБ по плечу решать самые сложные задачи. К этому нас обязывало и обязывает доверие народа и президента Казахстана», - резюмировал Масимов.

Председатель комитета также поздравил весь личный состав и ветеранов органов национальной безопасности с профессиональным праздником.

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