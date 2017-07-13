Итоги 25-летней работы КНБ подвел Карим Масимов в статье

Председатель Комитета национальной безопасности Карим Масимов подвел итоги 25-летей работы КНБ и поблагодарил президента Казахстана Нурсултана Назарбаева за вклад в безопасность страны. Об этом он написал на страницах Казахстанской правды .

Комитет национальной безопасности был образован 25 лет назад, 13 июля 1992 года, указом президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. По словам председателя комитета, сегодня Казахстан и органы КНБ впервые столкнулись с такими явлениями, как международный терроризм и религиозный экстремизм.

«Мы получили тяжелейшие уроки, заплатив за них жизнями наших товарищей. Тогда президент поставил конкретную задачу – защитить казахстанцев от этих угроз. В сжатые сроки органам КНБ удалось сделать правильные выводы и взять ситуацию под контроль. Были сорваны попытки создания в стране террористической инфраструктуры, на стадии подготовки пресечен ряд терактов. Только за истекшие 10 лет службой антитеррора КНБ предотвращено около 100 насильственных акций террористического характера. Нейтрализованы устремления к Казахстану со стороны международных террористических организаций. Проведены уникальные по сложности операции – ликвидация структур «Жамаата моджахедов Центральной Азии», «Джунд-аль-Халифат», «Хизб-ут-Тахрир» и других. Совместно с партнерскими спецслужбами разысканы и экстрадированы десятки террористов и экстремистов», - написал Масимов.

Сотрудники службы специального назначения «А» провели более 160 антитеррористических и оперативно-боевых мероприятий, внеся вклад в успех этих операций. На сегодняшний день служба спецназначения «А» представляет «собой высокопрофессиональное подразделение, оснащенное самыми современными образцами вооружения, экипировки и техники».

Также 12 лет назад распоряжением президента был создан межведомственный антитеррористический центр.

«Сегодня с позиций АТЦ РК выстроена общегосударственная система противодействия терроризму и координация деятельности государственных и местных исполнительных органов, совершенствуется правовое, организационное и материально-техническое обеспечение данной работы. Под эгидой АТЦ реализованы 3 государственные программы борьбы с терроризмом и религиозным экстремизмом, действуют антитеррористические комиссии и оперативные штабы, проводятся совместные учения и тренировки. Усилена профилактика терроризма и экстремизма, создан Объединенный банк данных государственных органов», - пишет председатель комитета.

Также по мнению Карима Масимова, органами наработан опыт обеспечения безопасности крупных общественно-политических, культурных и спортивных мероприятий, как саммиты ОБСЕ, СНГ и ШОС, Универсиада, «ЭКСПО-2017» и так далее.

«За прошедшие 25 лет наши контрразведчики наработали такой опыт и навыки. Была выстроена собственная система защиты государственных секретов, противодействия разведывательно-подрывной деятельности и незаконному вмешательству во внутренние дела Казахстана. Сорван ряд попыток инициативного шпионажа, а также планы отдельных зарубежных спецслужб и организаций по проникновению в государственные органы и получению доступа к секретной информации. Достоянием истории стали блестящие операции контрразведки «Сапфир» и «Виктория»… Мировой прогресс ведет к активному появлению и применению новых технологий и отраслей. Мы стоим на пороге глобальной промышленной революции. Казахстан должен быть готов к новым реалиям. Искусственный интеллект и автоматизация, биоинженерия и другие прорывные проекты в ближайшие 10–15 лет значительно изменят структуру экономики, рынок труда, системы образования и социального обеспечения. По некоторым оценкам, в ближайшие годы от 10 до 40% различных специальностей попросту перестанут существовать, что вызовет массовую безработицу», - считает Масимов.

По его мнению, данный прогноз требует «надежной защиты экономического потенциала страны, конкретных мер по ограждению государственных программ и инвестиционных проектов от преступных посягательств».

Как пишет Карим Масимов, проведенными КНБ операциями, в том числе совместно с инопартнерами, было ликвидировано 120 международных наркогруппировок, из незаконного оборота изъято более 400 тонн наркотиков. В 2013–2015 годах во взаимодействии со спецслужбами стран СНГ и правоохранительными органами республики была проведена единовременная операция по нейтрализации лидеров транснационального преступного сообщества «Братский круг». По итогам расследования 90 уголовных дел впервые в практике стран СНГ осуждены 59 фигурантов.

Среди «новых глобальных угроз» Масимов назвал киберпреступность, поэтому была создана система «Киберщит Казахстана».

«…За последние 2 года были введены в эксплуатацию 15 погранзастав, начато строительство еще 7 современных комплексов. Морской и авиапарк погранслужбы пополнился 2 современными кораблями, 6 вертолетами и 1 самолетом. Последовательно решаются социально-бытовые проблемы пограничников.… В складывающихся условиях международной обстановки КНБ продолжает работу по модернизации и ребрендингу ведомства. Время ставит перед страной новые вызовы, требует от ее главной спецслужбы большей бдительности, мобильности, технической оснащенности и нестандартных решений. Мы уже научились действовать на упреждение, и сегодня можно сказать, что органам КНБ по плечу решать самые сложные задачи. К этому нас обязывало и обязывает доверие народа и президента Казахстана», - резюмировал Масимов.

Председатель комитета также поздравил весь личный состав и ветеранов органов национальной безопасности с профессиональным праздником.