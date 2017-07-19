На юг Казахстана возвращается жара

В южной части Казахстана ожидается повышение температуры вплоть до 41 градуса тепла, сообщают в Казгидромете.

«В южной половине республики, под влиянием поля повышенного давления, ожидается малооблачная погода без осадков, которая после кратковременного понижения температуры, вновь вызовет её рост. Уже в ближайшие двое суток максимальная температура воздуха здесь повысится до плюс 30…38ºС, а 22 июля местами до 41ºС», - прогнозируют синоптики

В северной части страны, напротив, «под влиянием высотной ложбины и связанных с ней атмосферных фронтов, в отдельных районах ожидаются кратковременные грозовые дожди, порывистый ветер, возможен град».

«Температура воздуха ожидается около нормы, однако к 22 июля, синоптики прогнозируют местами повышение максимальной температуры до 30…35ºС», - заключили в Казгидромете.