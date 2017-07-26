МИД рассчитывает вскоре получить информацию об обстоятельствах задержания казахстанских студентов в Египте

Замминистра иностранных дел Египта сообщил казахстанской стороне о том, что обстоятельства и причины задержания шести казахстанских студентов, об исчезновении которых сообщалось ранее, станут известны в ближайшее время, написал на своей странице в Facebook руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Ануар Жайнаков.

«Мы продолжаем работу по выяснению всех обстоятельств и причин задержания казахстанских студентов в Египте для организации защиты прав наших граждан. На состоявшейся вчера в Каире встрече с послом Казахстана заместитель главы внешнеполитического ведомства Египта заверил, что официальный ответ будет дан казахстанской стороне в ближайшее время», – написал Жайнаков.

Он также сообщил, что в министерство иностранных дел Казахстана также был приглашен временный поверенный в делах Египта в Астане.

Накануне стало известно о пропаже 6 казахстанских студентов, прибывших в Египет. По данным министерства иностранных дел, с 20 июля перестали выходить на связь с близкими. Двое из них прибыли 11 июля в Каир для прохождения двухмесячных языковых курсов, все они проживали в одной квартире.

Позже в тот же день Ануар Жайнаков сообщил о том, что пропавшие студенты были обнаружены – они были задержаны сотрудниками правоохранительных органов Египта и находятся на территории этой страны, угрозы их жизни и здоровью нет.