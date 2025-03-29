Число пострадавших в Таиланде пока неизвестно
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Почти 700 человек погибли в результате землетрясения в Мьянме
Фото Reuters

Власти Мьянмы сообщили, что число жертв двух сильных землетрясений, произошедших в пятницу, достигло 694 человек, около 1670 пострадали. Жертвами стихийного бедствия могли стать сотни людей, пишет ВВС со ссылкой на спасателей.

Спасательные работы продолжались ночью, несмотря на многочисленные афтершоки.

Военная хунта в Мьянме объявила режим чрезвычайной ситуации в нескольких регионах, а также в столице Нейпьидо. Лидер хунты Мин Аун Хлайн попросил мировое сообщество о помощи.

Помощь стране пообещали США, ЕС и АСЕАН, а также Китай и Россия.

Подземные толчки также ощущались в Таиланде, особенно сильно, по предварительным данным, пострадала столица — Бангкок, а также город Чиангмай на севере страны.

Премьер-министр Таиланда Пэтонгтарн Чинават поручила Министерству внутренних дел объявить Бангкок зоной чрезвычайной ситуации.

В результате землетрясения рухнул строящийся небоскреб в парке Чатучак в Бангкоке. На момент обрушения на площадке находились порядка 400 человек. Под завалами могут находиться больше 100 рабочих, со ссылкой на местные власти сообщает AFP.

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