Почти 700 человек погибли в результате землетрясения в Мьянме

Число пострадавших в Таиланде пока неизвестно
Власти Мьянмы сообщили, что число жертв двух сильных землетрясений, произошедших в пятницу, достигло 694 человек, около 1670 пострадали. Жертвами стихийного бедствия могли стать сотни людей, пишет ВВС со ссылкой на спасателей.
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