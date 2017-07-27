В Казахстане приостанавливают эксплуатацию самолетов ЯК-12

Комитет гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию Казахстана приостанавливает эксплуатацию самолетов ЯК-12 до завершения расследования авиакатастрофы, произошедшей в Алматинской области утром в четверг, сообщает пресс-служба ведомства.

«На основании происшествия, произошедшего в Панфиловском районе Алматинской области с воздушным судном Як-12 ТОО "НАК Казавиа" Комитетом гражданской авиации МИР РК принято решение о приостановлении эксплуатации воздушных судов ЯК-12 на территории РК до окончания расследования», - говорится в сообщении.

Уполномоченным органом по расследованию является департамент по расследованию транспортных происшествий и инцидентов МИР РК, которым начато расследование по данному случаю.

Напомним, утром 27 июля 2017 года в Панфиловском районе Алматинской области в с. Шолакай произошло падение с последующим горением самолета ЯК-12, проводившего обработку кукурузных полей. На борту, включая пилота, находилось два человека, оба погибли.