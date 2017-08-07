Сообщается, что Кубаныч Абдубатаев ушел «по семейным обстоятельствам»
Замглавы администрации Байконура покинул пост менее чем через месяц после назначения
ФОТО Жанары Каримовой

Заместитель главы администрации города Байконур Кубаныч Абдубатаев, назначенный на эту должность менее месяца назад, написал заявление об уходе с работы, сообщает Казинформ.

В городской администрации сообщили, что он написал заявление «по семейным обстоятельствам».

Тем не менее, к сегодняшнему дню руководство городской администрации Байконура почти сформировано, назначены руководители, которые будут работать по ключевым направлениям города.

Абдубатаев – военнослужащий Вооруженных Сил России С 2002 года он работал в военной прокуратуре космодрома Байконур в должности военного прокурора. Полковник юстиции запаса. Перед назначением на пост заместителя главы администрации города Байконур был начальником отдела социальных программ, советником генерального директора ФГУП «ЦЭНКИ».






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