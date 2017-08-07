Замглавы администрации Байконура покинул пост менее чем через месяц после назначения

Заместитель главы администрации города Байконур Кубаныч Абдубатаев, назначенный на эту должность менее месяца назад, написал заявление об уходе с работы, сообщает Казинформ.

В городской администрации сообщили, что он написал заявление «по семейным обстоятельствам».

Тем не менее, к сегодняшнему дню руководство городской администрации Байконура почти сформировано, назначены руководители, которые будут работать по ключевым направлениям города.

Абдубатаев – военнослужащий Вооруженных Сил России С 2002 года он работал в военной прокуратуре космодрома Байконур в должности военного прокурора. Полковник юстиции запаса. Перед назначением на пост заместителя главы администрации города Байконур был начальником отдела социальных программ, советником генерального директора ФГУП «ЦЭНКИ».



















