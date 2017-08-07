С сентября казахстанцы будут получать выписки от ЕНПФ в новом формате

До конца 2017 года долю операций по оказанию пенсионных услуг ЕНПФ, оказываемых через электронные каналы связи, планируется довести до 47% от общего объема операций, заявила в понедельник на пресс-конференции председатель Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) Нурбиби Наурызбаева.

Глава фонда сообщила, что утверждена новая форма выписки из индивидуального пенсионного счета: «сейчас мы добавили туда информацию об инфляции за период, дополнили выписку пенсионным калькулятором». Обновленная форма будет доступна вкладчикам уже с сентября 2017 года.

Наурызбаева отметила, что за первое полугодие через все каналы коммуникаций в фонд поступило в 2,5 раза больше обращений, чем за аналогичный период прошлого года. Ежедневно в офисах ЕНПФ населению оказывается порядка 25 тыс операций. По ее словам, примечательно, что «очень мало жалоб». Она заметила, что фонду удалось снизить количество жалоб от населения за «неправильно проведенные операции» на 30

Глава ЕНПФ напомнила, что с 1 июля 2017 года фондом запущены новые электронные услуги - подача заявления о назначении пенсионных выплат, отслеживание статуса заявления на выплату или перевод и подача заявления на открытие ИПС по учету обязательных пенсионных взносов без личного присутствия в офисе ЕНПФ через личный кабинет на сайте при помощи электронной цифровой подписи. За один месяц двумя новыми услугами воспользовались 33 вкладчика, при этом число потенциальных пользователей электронных услуг фонда превысило 3,4 млн человек.

«В августе запустим еще одну новую услугу - возможность изменения своих реквизитов через портал Электронного правительства», - добавила она.

«В третьем-четвертом кварталах 2017 года мы завершим внедрение VTM-терминалов. Они приобретены сегодня в количестве 4 штук. Это терминалы интерактивного общения населения с операционными сотрудниками фонда на расстоянии», - рассказала Наурызбаева. Она добавила, что в это же время будут внедрены терминалы самообслуживания.

Кроме этого, в этом году ЕНПФ планирует закупить три «мобильных офиса». «Наши специалисты будут выезжать в отдаленные районы, отдаленные поселки. Планируем в трех областях это провести. Если проект даст хороший результат, в течение 2-3 лет планируем оснастить «мобильными офисами» все наши филиалы», - сказала Наурызбаева.

«У фонда сейчас 231 отделение - не все они, к сожалению, эффективны в части объема проводимых операций. В этой связи мы с одной стороны развиваем электронные услуги, с другой стороны мы сейчас прорабатываем возможность трансфер-агентских услуг - скорее всего, это будет «Казпочта», учитывая их региональную сеть», - обращает внимание глава ЕНПФ.

Средняя сумма обязательных пенсионных взносов за первое полугодие 2017 года составила 11 300 тенге на один счет при показателе в 9 600 тенге за первое полугодие прошлого года. За первое полугодие 2017 года поступления в ЕНПФ увеличились не за счет увеличения количества счетов, а за счет увеличения поступлений на один счет, особо отметила Наурызбаева.

Средняя сумма накоплений у мужчин составляет 878 тыс тенге, у женщин - 665 тыс тенге на один счет. Наибольшие накопления у возрастных групп 30-40, 40-50 лет.

Доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков за период с 1 января по 30 июня 2017 года, составила 3,01% при уровне инфляции 3,7%. По состоянию на 1 августа текущего года доходность пенсионных активов ЕНПФ составила 4,3%, что выше уровня инфляции на 0,5% (3,8% - инфляция)