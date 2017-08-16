​​Bank RBK примет участие в программе Нацбанка по оздоровлению финансового сектора

Bank RBK увеличит количество простых акций в обращении и нарастит уставный капитал. Решение принято в связи с намерением банка участвовать в программе повышения финансовой устойчивости Национального банка, сообщает в среду пресс-служба банка.

«Bank RBK приветствует предпринимаемые регулятором меры, направленные на поддержку развития экономики Казахстана путем повышения устойчивости банковского сектора. Хочу поблагодарить также наших акционеров за оперативное принятие решений, позволяющих Банку принять участие в Программе Национального Банка. Реализация данной программы позволит банкам-участникам повысить роль банков второго уровня в кредитовании предприятий реального сектора экономики», – прокомментировал решение акционеров председатель правления Bank RBK Игорь Мажинов.

В начале июля Bank RBK занимал 9 строчку по размеру активов, объём которых на 1 августа составлял 1,01 трлн тенге. Собственный капитал банка к этому периоду составил 96,6 млрд тенге, уставный капитал – 64,4 млрд тенге.

11 августа Национальный банк анонсировал начало программы по поддержке крупных казахстанских банков. В программе Нацбанка могут принять участие 15 финансовых институтов, чей капитал составляет более 45 млрд тенге. Бюджет программы будет сформирован из собственных средств регулятора. Нацбанк оценивает её в 500 млрд тенге. Она продлится 15 лет, в течение которых совокупный капитал банков увеличится на 1 трлн тенге, на такую же сумму сократится размер неработающих активов, а ежегодное увеличение объёмов кредитования составит 300 млрд тенге.