«Эйр Астана» отвергла обвинения в неуважении её персонала к казахскому языку

Авиакомпания «Эйр Астана» представила результаты внутреннего расследования по ситуации с оштрафованным за отказ выполнить требование безопасности на борту пассажиром Огуз Доганом и опубликованным им в Facebook видео, на котором бортпроводник авиакомпании передает ему акт предупреждения о нарушении правил поведения на борту, сообщает пресс-служба авиакомпании «Эйр Астана».

14 августа 2017 года пассажир рейса KC 954 Доган отказался выполнить требование безопасности - закрепить откидной столик перед посадкой самолета, озвученное по громкой связи всем пассажирам на трех языках. Позже к пассажиру лично обратились несколько бортпроводников с просьбой убрать столик. Просьбу озвучили разные бортпроводники на трех языках. К пассажиру повторно подходили несколько раз и просили на государственном языке убрать столик, информирует авиакомпания.

«Когда старший бортпроводник попытался самостоятельно закрыть столик, Огуз Доган снова его открыл, чтобы поставить банку пива. Бортпроводник-супервайзер Екатерина, снятая на видео, подошла к нему для передачи акта предупреждения. В этот момент пассажир Огуз Доган начал производить съемку ролика, который был опубликован в интернете. В момент сьемки самолет уже шел на посадку, все бортпроводники должны были пристегнуть ремни и занять свои места», - говорится в сообщении.

«Своими действиями он отвлекал экипаж от выполнения стандартных процедур перед посадкой воздушного судна, создавая угрозу жизни всех пассажиров: граждан РК и иностранных гостей. По прибытии в аэропорт Алматы пассажир был передан сотрудникам линейного отдела полиции (ЛОВД), которые, опросив свидетелей и членов экипажа, составили акт и выписали штраф за нарушение правил поведения на борту», - заявляет пресс-служба авиакомпании «Эйр Астана».

На видео, выложенном в соцсетях накануне, пассажир требует от бортпроводника говорить с ним на государственном языке. Инцидент стал одним из самых в соцсетях обсуждаемых событий.