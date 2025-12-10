Зеленский заявил о готовности провести президентские выборы в Украине в ближайшее время

Президент Украины Владимир Зеленский заявив о готовности провести в стране выборы в течение двух-трех месяцев при условии обеспечения безопасности голосования, сообщает Русская служба ВВС . Также он готов к энергетическому перемирию с Россией и признал, что Украина не сможет вернуть Крым.

«Скажу откровенно, что к выборам я готов. <…> Я слышал такие намеки, что мы цепляемся за власть, или я лично за кресло президента, я цепляюсь за это, и поэтому не заканчивается война. Это, если честно, абсолютно неадекватная история», - сказал Зеленский журналистам вечером во вторник.

Однако он подчеркнул, что для того чтобы провести выборы, нужно обеспечить безопасность: «как это сделать под ударами, под ракетами», а также как будут голосовать военные.

«И так как этот вопрос сегодня поднимает президент США, наши партнеры, я отвечу очень коротко: я готов к выборам. Мало того, я прошу сейчас США помочь мне, можно вместе с европейскими коллегами, обеспечить безопасность для проведения выборов, и тогда в следующие 60-90 дней Украина будет готова к проведению выборов. Я лично имею на это волю и готовность», - добавил он.

Второй вопрос, по его словам, – это законодательная основа для легитимности проведения выборов. Зеленский попросил депутатов подготовить законодательные предложения о возможности изменения законодательных основ и закона о выборах во время военного положения.

Зеленский также рассказал, что Украина в среду передаст США обновленный мирный план. По его словам, в рамках переговорного процесса между Украиной, США и европейскими союзниками обсуждаются три документа, которые должны лечь в основу мирного урегулирования.

«Есть рамочный документ из 20 пунктов. Он постоянно меняется, и это нормально. Живая структура, которая должна отвечать интересам Украины, Европы и мира. Второй документ – это гарантии безопасности, мы работаем над этим. Я жду соответствующие предложения от наших военных и их диалога с американскими партнерами. И все это нужно объединить с основами „коалиции желающих“. Третий документ – это восстановление. Безусловно, это проект, который должен работать после того, как закончится война или будет прекращение огня. Над этим документом мы также работаем», - пояснил президент Украины.

Говоря об энергетическом перемирии с Россией, Зеленский сообщил, что, «если россияне будут готовы к энергетическому перемирию, мы готовы».

Отвечая на вопрос корреспондента Би-би-си о возвращении Крыма и вступлении Украины в НАТО, Зеленский сообщил, что Украина действительно хочет в НАТО, и он считает это справедливым. Однако, по его словам, ни США, ни Россия, ни «еще несколько стран пока не видят Украину в НАТО».

«Что касается Крыма, у нас нет сил вернуть полностью наш украинский полуостров Крым. <...> У нас нет достаточной поддержки для всего этого, но я это сказал (о желании вернуть Крым – В.) на первой встрече (с президентом России в 2019 году – В.), думаю, я мог бы это подтвердить и на последней встрече с Путиным», - добавил он.

Во вторник вечером газета Financial Times сообщила со ссылкой на осведомленные источники, что Вашингтон требует от Зеленского скорейшего ответа на «мирный план» Дональда Трампа с целью достижения соглашения о прекращении огня с Россией к 25 декабря. По словам собеседников издания, речь идет о соглашении, требующем от Украины признать территориальные потери в обмен на неопределенные гарантии безопасности США. Зеленский должен дать свой ответ в течение нескольких дней.

Зеленский же в понедельник в Лондоне сообщил своим европейским коллегам, что во время двухчасового телефонного разговора в субботу на него оказывали давление спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер, требуя скорейшего принятия решения.

Источники издания отметили, что Украина застряла между территориальными требованиями, которые она не может принять, и требованиями США, которые она не может отвергнуть.

Накануне президент США в интервью изданию Politico заявил, что, несмотря на продолжающуюся войну, в Украине пора провести президентские выборы.

«Да, думаю, пора. Думаю, сейчас важное время для проведения выборов. Они используют войну, чтобы не проводить выборы, но я думаю, у украинского народа должен быть такой выбор», - цитирует его издание DW.

По мнению Трампа, Зеленский имеет шанс на повторную победу.