Алия Иксанова, Астана, Vласть
Все участники шестого раунда переговоров по Сирии, которые стартуют в четверг в столице Казахстана, прибыли в Астану, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Казахстана.
Пять международных встреч по Сирии в рамках Астанинского процесса состоялись в столице Казахстана - 23-24 января, 15-16 февраля, 14-15 марта, 3-4 мая и 4-5 июля. Шестой раунд переговоров намечен на 14-15 сентября.
«Делегацию России возглавляет специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, Турции и Ирана - заместители министра иностранных дел Седат Онал и Джабер Ансари соответственно. Также прибыл спецпредставитель Генсека ООН по Сирии Стаффан Де Мистура», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
По данным МИД, «американскую делегацию возглавляет и.о. помощника Госсекретаря США по ближневосточному урегулированию Дэвид Саттерфилд, иорданскую - советник по политическим вопросам МИД Науаф Уасфи Телль».
«Прибыли также уполномоченные представители сирийской вооруженной оппозиции в количестве 24 человек, представляющих различные её группы. Сегодня и завтра планируется проведение переговоров в соответствии с согласованной ранее повесткой дня и результатами экспертных консультаций, прошедших в Астане накануне», - сообщили в министерстве.
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