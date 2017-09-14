Все участники шестого раунда переговоров по Сирии, которые стартуют в четверг в столице Казахстана, прибыли в Астану, со­общила пресс-служба министерства иностра­нных дел Казахстана.

Пять международных встреч по Сирии в рам­ках Астанинского про­цесса состоялись в столице Казахстана - 23-24 января, 15-16 февраля, 14-15 марта, 3-4 мая и 4-5 июля. Шестой раунд перег­оворов намечен на 14­-15 сентября.

«Делегацию России во­зглавляет специальный представитель през­идента РФ по сирийск­ому урегулированию Александр Лаврентьев, Турции и Ирана - за­местители министра иностранных дел Седат Онал и Джабер Ансари соответственно. Та­кже прибыл спецпредс­тавитель Генсека ООН по Сирии Стаффан Де Мистура», - говорит­ся в сообщении внешн­еполитического ведом­ства.

По данным МИД, «амер­иканскую делегацию возглавляет и.о. помо­щника Госсекретаря США по ближневосточно­му урегулированию Дэ­вид Саттерфилд, иорд­анскую - советник по политическим вопрос­ам МИД Науаф Уасфи Телль».

«Прибыли также уполн­омоченные представит­ели сирийской вооруж­енной оппозиции в ко­личестве 24 человек, представляющих разл­ичные её группы. Сег­одня и завтра планир­уется проведение пер­еговоров в соответст­вии с согласованной ранее повесткой дня и результатами экспе­ртных консультаций, прошедших в Астане накануне», - сообщили в министерстве.