Прокурор по делу об ограблении Альфа-Банка попросил подсудимым по 8 лет

Во вторник состоялись прения по делу об ограблении Альфа-Банка. Прокурор попросил для подсудимых по восемь лет колонии с конфискацией имущества, сообщает Казинформ .

В начале июля полиция в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержала двух подозреваемых. Ими оказались бывший и действующий сотрудники Альфа-Банка, Максим Бескишкин и Иван Жуков. Во вторник состоялись прения сторон. Подсудимые полностью признали свою вину. В последнем слове Жуков и Бескишкин попросили суд принять во внимание то, что у них растут малолетние дети.

Приговор по данному делу судья Бахытхан Бакирбаев озвучит завтра, 27 сентября.

Ограбление произошло в Алматы 27 июня в жилом комплексе, где находятся несколько офисов частных организаций. По версии следствия, один из подозреваемых проник в хранилище банка и, угрожая предметом, похожим на пистолет, завладел деньгами в сумме 65 миллионов 300 тысяч тенге. По подозрению в преступлении задержаны два человека - бывший и действующий сотрудники банка. Уголовное дело в трех томах в отношении Максима Бескишкина и Ивана Жукова, обвиняемых по статье 192 части 4 (разбой) Уголовного Кодекса Казахстана поступило в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматы.