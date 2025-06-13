На центральном стадионе Алматы проведут косметические работы к концерту Дженнифер Лопес

На центральном стадионе Алматы проведут косметические работы к концерту американской певицы Дженнифер Лопес, который состоится 10 августа. Но «грандиозных работ по восстановлению стадиона» не будет, сообщил продюсер компании Astana Concert Малик Хасенов в пятницу на брифинге в Казахстанском пресс-клубе.

«Предварительно косметические работы будут проведены для того, чтобы найти ряд и место. Но в целом каких-то грандиозных работ по восстановлению не будет. Это очень странно проводить накануне реконструкции, завтра легитимность этих процессов будет под большим вопросом, но максимально клининговые работы будут, чтобы, как говорится, не ударить в грязь лицом», - ответил Хасенов на вопрос журналистов.

По словам Альфии Нургумаровой, руководителя компании First Media Group, которая также является организатором концерта Дженнифер Лопес, эту работу компания берет на себя.

Реконструкция центрального стадиона запланирована на 2025–2026 годы. Сейчас стадион вмещает 23 тысячи зрителей, после реконструкции ожидается, что вместимость расширится до 32,5 тысячи мест.

В декабре 2024 года во время футбольного матча «Астана – Челси» управляющий центральным стадионом Бауыржан Жумажанов был отстранен от занимаемой должности за неудобства, вызванные несвоевременной очисткой снега с сидений.

В августе американская певица Дженнифер Лопес приедет в Астану и в Алматы в рамках своего мирового турне Up All Night. Ожидается, что концерт певицы пополнит бюджет каждого из двух городов на 400 миллионов тенге.