Законодатели США готовы содействовать отмене поправки Джексона-Вэника в отношении Казахстана

Министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу в рамках официального визита провел встречи с председателем комитета по международным отношениям сената США Джеймсом Ришем и сопредседателем кокуса РК-США, конгрессменом Робертом Адерхольтом и членом подкомитета торговли комитета путей и средств палаты представителей США Кэрол Миллер. В ходе этих встреч обсуждалось торговое взаимодействие двух стран, сообщает министерство иностранных дел на своем сайте.

С председателем кКомитета по международным отношениям сената США Джеймсом Ришем Мурат Нуртлеу обсудил состояние и перспективы двустороннего взаимодействия, «уделив особое внимание укреплению экономических связей и развитию политического диалога в соответствии с ключевыми приоритетами администрации США».

Нуртлеу подчеркнул стратегическую важность казахско-американских отношений и отметил значимость активизации межпарламентских контактов.

Сенатор Джеймс Риш подчеркнул важность продвижения конгрессом США благоприятных законодательных условий для расширения деловых связей, в том числе посредством установления постоянных нормальных торговых отношений. Риш и Нуртлеу договорились продолжить совместную работу для углубления торгово-экономического взаимодействия. Глава МИД пригласил американского сенатора совершить визит в Казахстан, чтобы обсудить перспективы двустороннего сотрудничества.

Мурат Нуртлеу также встретился с сопредседателем кокуса РК-США, конгрессменом Робертом Адерхольтом и членом подкомитета торговли комитета путей и средств палаты представителей США Кэрол Миллер.

«В ходе переговоров он получил четкие заверения в твердом намерении американских законодателей содействовать отмене действия поправки Джексона-Вэника в отношении Казахстана», - сообщили в министерстве.

Поправка Джексона-Вэника в закон о торговле США была предложена конгрессменами Генри Джексоном и Чарльзом Вэником в 1974 году и действует в отношении стран, которые, по мнению официального Вашингтона, препятствуют эмиграции из страны и нарушают права человека в целом. В частности, поправка была направлена против Советского Союза, препятствовавшего эмиграции евреев. После распада СССР все страны бывшего Союза, за исключением республик Прибалтики, автоматически взяли на себя и бремя действия этой поправки.