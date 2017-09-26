Придать каждому городу свой стиль предлагает депутат

Каждый город Казахстана должен иметь свой индивидуальный стиль, а дома различаться по цвету и дизайну, заявила во вторник в ходе заседания комиссии при фракции партии «Нұр Отан» по контролю за целевым и эффективным использованием бюджетных средств и средств, выделяемых из Нацфонда на реализацию госпрограммы «Нұрлы Жол» на 2015-2019 годы по направлению «Модернизация инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства, сетей водо- и теплоснабжения, укрепление жилищной инфраструктуры» депутат мажилиса Анар Жаилганова.

«Вы сказали, что в шести регионах будет введено 1975 домов в едином архитектурном стиле. Президент, когда смотрел план Астаны, каждый раз говорил: «Я хочу, чтобы город радовал глаз. У нас суровый климат и когда зимой выходишь на улицу, хочется как-то себе настроение поднимать. Поэтому микрорайон «Самал» был построен в жёлтом цвете, была «Красная деревня». Нужна игра цветов. И это слова главы государства. А теперь вы возвращаетесь в советский менталитет», - заявила Жаилганова.

Причем, отметила она, шесть регионов – это только начало, затем последует еще десять, и также в «едином архитектурном стиле, в советском».

«Если мы хотим попасть в тридцатку лучших государств мира, если хотим улучшить туристическую привлекательность страны, почему в мы едином стиле должны всё делать. Актобе похож на Павлодар. Павлодар - тот же Петропавловск. Петропавловск – тот же Шымкент. Почему мы не даём возможность каждому городу иметь собственный стиль. Деньги выделяются. Разве так трудно по-разному строить эти дома?», – поинтересовалась она.

В свою очередь первый вице-министр по инвестициям и развитию Роман Скляр напомнил, что одним из пяти направлений госпрограммы как аз и является строительство индивидуального жилья в едином архитектурном стиле.

«Почему родилась эта идея? В крупных центрах городов, если мы будем выделять земельные участки, 10 соток с подведённой инфраструктурой, мы знаем, к чему это приводит. Один дом построится за год, второй – через пять лет, третий может вообще не достроится. Дома будут разноплановые и единого посёлка не получится. Наш комитет по делам строительства ЖКХ разработал шесть типов проектов домов, которые рекомендованы акиматами. Они сами разработаны, одно и двухэтажные, они не похожи друг на друга. Это единый архитектурный стиль», - подчеркнул первый вице-министр.

По его словам, по программе «Нурлы Жер» в Актобе в ближайшее время будет сдано 294 дома. И в данном случае в единый архитектурный стиль госорганы вкладывают понятие «они все будут выглядеть презентабельно».

«Это будет современный посёлок в презентабельном виде. Во всех посёлках будут разные дизайны. Были разработаны шесть типовых проектов с разными стилями. В посёлках все эти дома будут разноплановыми», - заключил он.