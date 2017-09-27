В мажилисе одобрили соглашение между Казахстаном и Саудовской Аравией о передаче осужденных

В мажилисе одобрили Проект закона «О ратификации соглашения между РК и Королевством Саудовская Аравия о передаче осужденных лиц».

«Соглашение было подписано Генеральным прокурором в ходе официального визита главы государства Саудовской Аравии 25 октября 2016 года. Оно регулирует вопросы, связанные с возможностью перевода осужденных лиц между двумя государствами для дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы у себя на родине.

То есть, если гражданин республики Казахстан совершит преступление в Саудовской Аравии, то естественно, он будет осужден к лишению свободы. Наказание он сможет отбывать у нас на родине, в условиях определённых соглашений.

Таким же образом и гражданин Саудовской Аравии в случае его осуждения к лишению свободы в Казахстане сможет отбывать наказание, назначенное нашими судами у себя на родине», - сказал заместитель генерального прокурора Казахстана Андрей Лукин, выступавший в качестве основного докладчика по теме законопроекта.

В соответствии с соглашением, осужденное лицо может быть передано в следующих случаях:

«Он является гражданином той страны, куда передаётся. Приговор является окончательным. Осужденное лицо не вовлечено в любые исковые процедуры государства вынесения приговора. Во время, когда получен запрос о передаче период времени, подлежащим отбытие осужденного составляет не менее шести месяцев. На передачу согласен сам осужденный, или в силу ограниченной дееспособности его законный представитель. Преступление, за которое вынесен приговор, наказывается лишением свободы в обоих государствах. Оба государства согласны на передачу. Передача осуществляться не будет: если одна сторона решит, что передача причинит ущерб её суверенитету, безопасности, общественному порядку, или противоречит законодательству этой страны. И если приговор в отношении осужденного вынесен за преступление, посягающее на государственную безопасность», - сказал Лукин. Это соглашение является типовым, добавил он.

Такие же соглашения Казахстан уже заключил с Китаем, Турцией, Венгрией, Испанией, Италией, Румынией, Сербией, Ираном и Литвой.

В рамках СНГ работа по передаче осужденных реализуется на основании московской конвенции о передаче осужденных от 3 марта 1998 года.