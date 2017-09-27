Поправки в Закон о СМИ не поставят крест на журналистике – Абаев

Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев опубликовал видеообращение на своей странице в Facebok, где сообщил, что введение обязательного получения разрешение на публикацию личных данных не поставит крест на журналистике в Казахстане. Он отметил, что государство, напротив, «заинтересовано в развитии «четвертой власти» в стране, сообщает «Казинформ» .

Абаев в частности подчеркнул, что критика поправок не обоснована, поскольку запреты, опубликованные в законопроекте, уже были обозначены в других законах. Министр привел в пример случай в Жамбылской области, когда суд отказал семье в удочерении девочки, которую нашли в выгребной яме, так как телеканалы показали потенциальных родителей в новостных выпусках:

«Пожалуй, самый критикуемый пункт законопроекта – введение обязанности получать согласие на распространение в СМИ личной, семейной, врачебной, банковской, коммерческой и иных охраняемых законом тайн. Ряд представителей средств массовой информации утверждает, что данная поправка ставит крест на проведение журналистских расследований. Мол, те же коррупционные расследования предполагают раскрытие коммерческой и банковской тайн. Эти утверждения стереотипны и в корне неверны. Давайте разберем по порядку. Начнем с того, что государство заинтересовано в развитии «четвертой власти», которая помогает в борьбе с различными проявлениями безнравственности и беззакония. Как это соотносится с внедряемой нормой? Дело в том, что понятия банковской, коммерческой, врачебной, семейной и личной тайн уже описаны в других законодательных актах. Все перечисленные тайны разглашать нельзя, а значит, и публиковать в СМИ без разрешения. По-моему, это логично. Эти виды тайн защищены законом в большинстве стран мира. Мы не намерены запрещать журналистам публиковать материалы о наличии дорогих авто или недвижимости у тех или иных чиновников. Это никак не подпадает под все вышеперечисленные тайны. А уж неподобающее поведение чиновников и их родственников - тем более. Некоторые считают, что под видом семейной тайны чиновники смогут скрывать свои нетрудовые доходы. Скажу так – не смогут. Семейная тайна – это тайна усыновления, и к финансам она никакого отношения не имеет», – сказал Абаев.

Что касается увеличения сроков ответа государственными органами до 15 дней, то Абаев объяснил это со стремлением полноценно и качественно подойти к подготовке ответов.