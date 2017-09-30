Разработать концепцию празднования 20-летия Астаны поручил президент

Правительству Казахстана необходимо к декабрю разработать концепцию празднования двадцатилетия Астаны. Она должна носить название «ЕЛ ЖҮРЕГІ - АСТАНА» (Сердце страны - Астана). Соответствующее распоряжение за подписью президента Нурсултана Назарбаева опубликовано в субботу на сайте Акорды.

«В целях подготовки и проведения празднования 20-летия столицы Республики Казахстан – города Астаны: образовать Комиссию по подготовке и проведению 20-летия столицы Республики Казахстан – города Астаны. Утвердить концепцию празднования 20-летия столицы Республики Казахстан – города Астаны «ЕЛ ЖҮРЕГІ - АСТАНА», - говорится в документе.

Правительству Республики Казахстан совместно с акимами городов Астаны и Алматы, областей необходимо в двухмесячный срок разработать и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению 20-летия столицы, а также обеспечить своевременное финансирование мероприятий.

«Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на администрацию президента Республики Казахстан», - отмечается в распоряжении.

Решение о переносе столицы Казахстана из Алматы в Акмолу (прежнее название Астаны) было принято в 1994 году. Передислокация государственных учреждений в новую столицу началась в декабре 1997 года, а официально город был провозглашен столицей в мае 1998 года. Тогда же столица получила название Астана. Официально в Казахстане день столицы отмечается 6 июля, этот день является нерабочим.