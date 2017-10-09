​Объём интервенций Нацбанка в сентябре составил $69,7 млн.

Объём нетто-интервенций Национального банка в сентябре составил $69,7 млн. До конца года регулятор может продать на валютном рынке около $1 млрд из Национального фонда для перечисления трансферта в бюджет, сообщает в понедельник пресс-служба Нацбанка.

По словам председателя Нацбанка Данияра Акишева на валютном рынке продолжает наблюдаться волатильность из-за спекулятивных факторов. Увеличение спроса на иностранную валюту, по его словам, поддерживаются возросшими за последнее время девальвационными ожиданиями.

«Для удовлетворения избыточного спроса на иностранную валюту Национальный банк в сентябре 2017 года выступил ее продавцом. Объем нетто-интервенций Нацбанка составил $69,7 млн», - сообщил Акишев.

Он также заявил, что до конца года Нацбанк может продать около $1 млрд на валютном рынке, для перечисления трансферта из Национального фонда в республиканский бюджет. При этом Акишев указал на «существование высокой вероятности» того, что тенге продолжит укрепляться. По его словам это связано с недооценённостью тенге по отношению к валютам стран-торговых партнёров.

Вместе с этим глава регулятора отметил, что сейчас складывается благоприятная ситуация для прибыли ЕНПФ от курсовой разницы. «Средний курс, по которому ЕНПФ в текущем году приобретал иностранную валюту, составляет 316,02 тенге. Учитывая текущие котировки по обменному курсу и достижение целевого уровня по доле иностранных активов, не исключается продажа части иностранной валюты ЕНПФ на Казахстанской фондовой бирже, что позволит зафиксировать полученный доход для его вкладчиков» - пояснил Акишев.