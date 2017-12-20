​Мажилис избрал двух новых членов Центризбиркома

В среду в ходе пленарного заседания мажилис досрочно освободил от должности двух членов Центральной избирательной комиссии – Марата Сарсембаева и Владимира Фооса, а на их место назначены вице-министр юстиции Зауреш Баймолдина и секретарь партии «Нур Отан» Наталья Годунова.

Как пояснил депутатам председатель комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Нурлан Абдиров, в мажилис поступило заявление от членов ЦИК Марата Сарсембаева и Владимира Фооса о досрочном прекращении полномочий, которые были назначены на эту должность постановлением от 4 марта 2015 года.

«Предлагаем досрочно прекратить полномочия членов ЦИК Марата Сарсембаева и Владимира Фооса», - предложил Абдиров.

В свою очередь спикер мажилиса Нурлан Нигматулин напомнил, что в соответствии со статьями 57 и 58 Конституции, каждая из палат парламента назначает на должность двух членов Центризбиркома, а их кандидатуры предлагаются председателем палаты.

«Поэтому на эти две вакантные должности я предлагают кандидатуры Баймолдиной Зауреш Хамитовны и Годуновой Натальи Николаевны», - сказал Нигматулин.