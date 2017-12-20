​Мажилис избрал двух новых членов Центризбиркома

Тамара Вааль, Астана, Vласть
В среду в ходе пленарного заседания мажилис досрочно освободил от должности двух членов Центральной избирательной комиссии – Марата Сарсембаева и Владимира Фооса, а на их место назначены вице-министр юстиции Зауреш Баймолдина и секретарь партии «Нур Отан» Наталья Годунова.
Как пояснил депутатам председатель комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Нурлан Абдиров, в мажилис поступило заявление от членов ЦИК Марата Сарсембаева и Владимира Фооса о досрочном прекращении полномочий, которые были назначены на эту должность постановлением от 4 марта 2015 года.
«Предлагаем досрочно прекратить полномочия членов ЦИК Марата Сарсембаева и Владимира Фооса», - предложил Абдиров.
В свою очередь спикер мажилиса Нурлан Нигматулин напомнил, что в соответствии со статьями 57 и 58 Конституции, каждая из палат парламента назначает на должность двух членов Центризбиркома, а их кандидатуры предлагаются председателем палаты.
«Поэтому на эти две вакантные должности я предлагают кандидатуры Баймолдиной Зауреш Хамитовны и Годуновой Натальи Николаевны», - сказал Нигматулин.
61-летняя Зауреш Баймолдина окончила юридический факультет Карагандинского государственного университета по специальности «правоведение», аспирантуру при Саратовском юридическом институте и курсы при Национальном судейском колледже. В различные годы работала преподавателем, начальником управления регистрации юридических лиц главного управления министерства юстиции, была заместителем директора департамента нормативно-правового обеспечения и международного сотрудничества министерства охраны окружающей среды. С 2006 года - главный эксперт, главный инспектор отдела по вопросам правоохранительной и судебной систем администрации президента, с 2008 года - инспектор государственно-правового отдела администрации президента. С февраля 2012 года по сегодняшний день занимала должность заместителя министра юстиции.
45-летняя Наталья Годунова трудовую деятельность начала с должности экономиста кредитного отдела «Агропромбанк «Урал», возглавляла Западно-Казахстанский территориальный комитет управления госимуществом и активами в городе Уральск, отдел аппарата акима области, департамент экономики и бюджетного планирования. С 2006-2009 годы была советником акима Мангистауской области, в последующие два года работала заместителем, а затем исполняющей обязанности Торгового представителя Казахстана в России. В 2012-2013 года работала советником заместителя премьер-министра по экономике, затем – заместителем акима Кызылординской области. Последние два года являлась секретарем партии «Нур Отан».
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