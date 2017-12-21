Парламент принял поправки в законодательство по вопросам информации и коммуникаций

В четверг в ходе пленарного заседания сенат в двух чтениях принял закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам информации и коммуникаций». Как заявил министр профильного ведомства Даурен Абаев, журналисты полностью согласны с новыми нормами и в ходе обсуждения внесли всего около 7-8 предложений.

«280 поправок вносится данным проектом закона, и каждая поправка в течение года была всесторонне обсуждена с участием журналистов и других представителей СМИ, также их заинтересованность, также их вопросы. Они внесли всего лишь 7-8 поправок со стороны представителей СМИ. Все это мы, конечно, рассмотрели. Они также, все представители СМИ, согласились и поддерживают все поправки, предложенные со стороны министерства. И у нас по каждой поправке есть аргументация, почему мы вносим такую поправку», - заявил Абаев.

Напомним, новым законом определены случаи, по которым для СМИ не требуется согласия гражданина на публикацию изображения. Также вносится ограничение на публикацию в СМИ изображения и любой информации, позволяющей идентифицировать ребёнка, пострадавшего в результате противоправных действий. Также разработчики меняют порядок досудебного урегулирования споров, возникшего при публикации недостоверной информации. Более подробно о нормах закона можно прочитать здесь.