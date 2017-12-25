​«Хорошо хоть Фурманова, не кого-нибудь другого» – Назарбаев о переименовании улицы в Алматы

Во время встречи с представителями казахстанских СМИ президент Нурсултан Назарбаев высказался о переименовании улицы Фурманова в Алматы. Он назвал это решение «суетой», но поддержал идею переименования именно этой улицы, «а не какой-нибудь другой», говорится в опубликованном пресс-службой Акорды отрывке видео со встречи.

«Кто-то мне написал письмо недавно, не знаю откуда, что Назарбаеву каменные памятники не нужны, раз он построил столицу. И я с ним полностью согласен. Это всё суета», - сказал президент. Он в очередной раз упомянул историю римского императора Марка Аврелия, в честь которого не были возведены памятники.

«Пусть после меня скажут: почему ему памятника нет? Очень здорово, мне это нравится. Я его (историю Марка Аврелия - V) помню, и всё время рассказываю об этом. Я всегда выступаю против этого (переименований в свою честь - V). Единственное, я согласился на университет (Назарбаевский университет в Астане - V), чтобы его все поддержали – и правительство, и страна. У нас не было такого, это самое продвинутое учебное заведение, которое служит примером всем другим университетам. Всё остальное – решения местных властей», - пояснил он.

«Конечно, я своим указом могу запретить это делать. Я сейчас публично всем казахстанцам говорю: не надо этого делать, не надо. Не в этом дело. Надо остаться в истории своими делами. Ни большой и длительной жизнью, ни какими-то памятниками, а делами. Я стараюсь это делать. Что бывает с памятниками через прохождение времён, мы хорошо из истории знаем. Ну, назвали и ну? Хорошо хоть Фурманова, не кого-нибудь другого. <…> Алматы всё же родной город, но… То есть, спасибо за всё. Но не надо этого делать», - заключил Назарбаев.

В конце ноября маслихат Алматы переименовал одну из центральных улиц мегаполиса, носившую имя Дмитрия Фурманова, в проспект Нурсултана Назарбаева.