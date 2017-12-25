​В мажилисе полагают, что Казахстану удастся сохранить замороженные $22 млрд из Национального фонда

Председатель комитета по международным делам, обороне и безопасности Маулен Ашимбаев полагает, что Казахстану удастся сохранить замороженные американским банком BNY Mellon активы Национального фонда в $22 млрд. Уполномоченные государственные органы уже работают над урегулированием конфликта, заявил Ашимбаев в кулуарах заседания мажилиса в понедельник.

21 декабря агентство Reuters сообщило, что Bank of New York Mellon заморозил активы Национального фонда Казахстана в $22 миллиарда из-за судебных разбирательств с молдавским бизнесменом Анатолием Стати. Судебные разбирательства между Стати, его сыном Габриэлем, двумя контролируемыми семьей компаниями и Казахстаном тянутся несколько лет в разных судах. Молдавские бизнесмены, которые инвестировали в нефтегазовую отрасль Казахстана, обвинили государство в попытке рейдерского захвата своей собственности и потребовали возмещения убытков в размере более $4 миллиардов.

Казахстан отрицает эти утверждения и через суды пытается доказать обратное. В январе 2013 года арбитражный суд Стокгольмской торговой палаты установил нарушение со стороны Казахстана Договора об энергетической хартии и присудил к выплате около $500 млн. семье Стати. Минюст сообщил, что в июне этого года Высокий суд Англии признал, что «арбитражное решение было получено мошенническим путем. Были назначены слушания по существу, которые на сегодняшний день продолжаются».

«Этот вопрос нужно задавать соответствующим министерствам, ведомствам. Нам пока нечего здесь комментировать, но я уверен, что этот вопрос разрешится. Соответствующие государственные органы в этом направлении работают», - прокомментировал Ашимбаев. «Эти средства принадлежат нашей стране, народу. Поэтому я уверен, что они будут сохранены. Все необходимые процедуры проводятся. Соответствующее положительное решение будет принято. Я считаю, конечно, что должны быть какие-то договорённости. Должны юристы Казахстана работать. Я думаю, что здесь наше правительство сможет защитить национальные интересы государства».

В четверг Vласть обратилась с запросами в Национальный банк и министерство юстиции в Казахстане. В BNY Mellon отказались комментировать ситуацию.