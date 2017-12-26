10 мероприятий Дорожной карты между Казахстаном и Кыргызстаном исполнены

В Астане состоялась встреча премьер-министра Бакытжана Сагинтаева и президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова по вопросам развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества и укрепления регионального и приграничного взаимодействия, сообщает пресс-служба премьер-министра во вторник.

В ходе встречи обсуждены ход реализации договоренностей между президентами Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым, достигнутых в понедельник в Астане, а также выполнения мероприятий в рамках Дорожной карты по вопросам двустороннего экономического сотрудничества.

По данным пресс-службы, «в настоящее время исполнено 10 оперативных мероприятий Дорожной карты по вопросам двустороннего экономического сотрудничества, исполнение 13 мероприятий предусмотрено до конца т.г. По остальным пунктам карты работа продолжается, поскольку они имеют долгосрочный характер».

Сагинтаев, пользуясь случаем, поздравил Жээнбекова с победой на выборах. В ходе встречи также отмечена важность укрепления регионального и приграничного взаимодействия, в том числе посредством проведения казахстанско-кыргызского межрегионального Форума, создания Делового совета Казахстана и Кыргызстана.

В текущем году объем товарооборота между Казахстаном и Кыргызстаном составил $598 млн, рост по сравнению с аналогичным периодом 2016 года — 13,3%.