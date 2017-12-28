Он скончался в Риге, выпав с 15-го этажа
Уголовное дело по факту гибели Асылбека Мусина заведено в Риге
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Тамара Вааль, Астана, Vласть

По факту гибели сына бывшего главы администрации президента Аслана Мусина – Асылбека Мусина заведено уголовное дело, сообщил в четверг в кулуарах пленарного заседания сената журналистам официальный представитель министерства иностранных дел Ануар Жайнаков. Напомним, погибший выпал из окна 15-го этажа.

«По факту гибели гражданина Казахстана, отделом полиции города Риги, заведено уголовное дело, начато расследование, которое установит причину смерти. Вчера, прибывший в Ригу брат погибшего, совместно с консулом Казахстана посетили центр судебно-медицинской экспертизы и опознали тело Асылбека Мусина», - сообщил Жайнаков.

Он также рассказал, что, по информации полиции, мужчина выпал из окна 15-ого этажа.

«Асылбек Мусин на учете на консульском учете посольства Казахстана не состоял. По некоторой информации, он имел вид на жительство», - добавил представитель МИДа.

Напомним, о гибели Асылжана Мусина стало известно накануне. Однако, по информации Жайнакова, это произошло в ночь с 22 на 23 декабря, дело было зарегистрировано в полиции 22 декабря в 23.42 часа.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

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