Контроль над оценочной деятельностью в Казахстане будет передан под саморегулирование. Такое новшество предусматривает закон «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан», который в четверг в ходе пленарного заседания принял сенат. Также депутаты проголосовали за принятие сопутствующих поправок в документ.

«Данным проектом закона предусмотрен ряд мер. Предлагается передать в сферу саморегулирования функцию министерства в сфере оценочной деятельности. Вместе с тем, госконтроль будет передан министерству финансов. По итогам анализа регуляторного воздействия в качестве наиболее эффективного решения определена саморегулирующая структура и основа обязательного членства. При этом, основным законопроектом предложено утвердить численность членов саморегулирующей организации как 300 оценщиков на уровне физлиц», - рассказал депутатам министр юстиции Марат Бекетаев.

Вместе с тем, документ предполагает внедрение сертификатов оценщиков для физических лиц, вместо действующей лицензии. Кроме того, в палате оценщиков будет внедрено два механизма – внутренний и внешний контроли качества оценки, процедуру проведения экспертизы отчетов оценщиков с палатой оценщиков, обеспечение имущественной ответственности палаты и членов перед третьими лицами основывается на закон о саморегулировании.

«Законопроектом вносятся поправки в семь законов. Принятие законопроекта позволит улучшить работу в сфере оценки и повысить качество услуг в этой отрасли», - заверил глава Минюста.