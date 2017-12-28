Назарбаев подписал поправки в закон по вопросам информации и коммуникаций

21 декабря в ходе пленарного заседания сенат в двух чтениях принял закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам информации и коммуникаций». Тогда министр профильного ведомства Даурен Абаев заявил, что журналисты полностью согласны с новыми нормами и в ходе обсуждения внесли всего около 7-8 предложений.

«280 поправок вносится данным проектом закона, и каждая поправка в течение года была всесторонне обсуждена с участием журналистов и других представителей СМИ, также их заинтересованность, также их вопросы. Они внесли всего лишь 7-8 поправок со стороны представителей СМИ. Все это мы, конечно, рассмотрели. Они также, все представители СМИ, согласились и поддерживают все поправки, предложенные со стороны министерства. И у нас по каждой поправке есть аргументация, почему мы вносим такую поправку», - заявил Абаев.

Тогда же президент Международного фонда защиты свободы слова «Адил соз» Тамара Калеева в разговоре со Sputnik раскритиковала поправки по вопросам информации и коммуникаций, принятые парламентом Казахстана. «Закон принят в интересах коррупционеров. Потому что журналистам этими поправками становится невозможным проводить журналистские расследования. Этот закон принят в интересах власть имущих, которые боятся гласности и общественного контроля за своими действиями, за своей жизнью. Речь идет о требовании получать разрешение на публикацию сведений о личной и семейной жизни», — ранее сказала Калеева агентству.

Согласно поправкам, журналист обязан получать согласие от лица или его законного представителя на распространение в СМИ личной, семейной, врачебной, банковской, коммерческой и иных тайн, которые охраняются законом. Исключения составят случаи, когда сведения указаны в официальных сообщениях либо распространены самим лицом или его законным представителем в источниках, доступ к которым не ограничен. Подробнее о нормах закона можно прочитать здесь.