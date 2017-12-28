Электронное декларирование на таможне сэкономит порядка 4 млрд. тенге

«Согласно нашим данным, услуга по заполнению одной транзитной декларации стоит от 10 тысяч до 20 тысяч у брокеров. Мы подсчитали, что если в 2016 году было 264 тысячи транзитных деклараций, то это уже экономит порядка 4 млрд тенге. Нормы законодательства уже позволяют не платить, поскольку мы автоматизировали этот процесс. Это может быть невыгодно самим брокерам, вместо которых (декларации) теперь заполняет система. Это - один из примеров реальной экономической выгоды», - сказал Госман Амрин.

«Мы долго говорили о том, что предварительная информация должна стать одним единственным документом и по возможности, она должна автоматически трансформироваться в декларацию. Эта схема заложена и сегодня работает. Раньше вы были обязаны подать предварительную информацию, уведомление о прибытии, завершение прибытия, после этого помещение на СВХ, затем заполнение декларации. Эти четыре документа на бумаге стоили денег, поскольку надо было обращаться к определенным специалистам, в любом случае эта услуга была платной - ни один брокер не сделает вам ничего бесплатно», - дополнил заместитель председателя комитета государственных доходов.