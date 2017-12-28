Электронное декларирование на таможне сэкономит порядка 4 млрд. тенге

Внедрение электронного декларирования на таможне приблизительно сэкономит 4 млрд. тенге, об этом заявил на пресс-конференции в службе центральных коммуникаций заместитель председателя комитета государственных доходов Республики Казахстан Госман Амрин, передает МИА «Казинформ».
«Согласно нашим данным, услуга по заполнению одной транзитной декларации стоит от 10 тысяч до 20 тысяч у брокеров. Мы подсчитали, что если в 2016 году было 264 тысячи транзитных деклараций, то это уже экономит порядка 4 млрд тенге. Нормы законодательства уже позволяют не платить, поскольку мы автоматизировали этот процесс. Это может быть невыгодно самим брокерам, вместо которых (декларации) теперь заполняет система. Это - один из примеров реальной экономической выгоды», - сказал Госман Амрин.
«Мы долго говорили о том, что предварительная информация должна стать одним единственным документом и по возможности, она должна автоматически трансформироваться в декларацию. Эта схема заложена и сегодня работает. Раньше вы были обязаны подать предварительную информацию, уведомление о прибытии, завершение прибытия, после этого помещение на СВХ, затем заполнение декларации. Эти четыре документа на бумаге стоили денег, поскольку надо было обращаться к определенным специалистам, в любом случае эта услуга была платной - ни один брокер не сделает вам ничего бесплатно», - дополнил заместитель председателя комитета государственных доходов.
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