Алматы рассматривается как место проведения Всемирных игр глухих в 2019 году

Несмотря на отсутствие заявки, Алматы рассматривается как столица Сурдлимпийских зимних игр 2019 года (Всемирных игр глухих ). Аким Алматы Бауыржан Байбек встретился с президентом Международного комитета спорта глухих Валерием Рухледевым. Стороны обсудили возможность проведения в городе XIX Сурдлимпийских зимних игр в 2019 году, пишет Sputnik со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

По словам прибывшего с делегацией из Лозанны Валерия Рухледева, в городе создана вся необходимая инфраструктура для проведения различных соревнований по зимним видам спорта, и проведение Сурдлимпийских игр, безусловно, будет способствовать вовлечению горожан с ограниченными возможностями в массовый спорт.

Он отметил, что Сурдлимпиады позволяют городам, принимающим игры, улучшить общественную городскую среду: для людей с ограниченными возможностями создаются или модернизируются специальные пандусы, лифты, тротуары, светофоры, разметки, визуальные указатели и многое другое.

«За 94 года существования международного комитета спорта глухих Азиатский континент еще ни разу не принимал Сурдлимпийские зимние Игры. Наш многолетний опыт показывает, что сразу после проведения Сурдлимпиад у людей с ограниченными возможностями пробуждается повышенный интерес к активным занятиям физкультурой и спортом. Игры делают их более активными, интегрированными в социальную жизнь. От Алматы заявка не подавалась, но мы рассматриваем город как возможную столицу», — добавил он.

На данный момент в Алматы проживает 44 тысяч инвалидов, из них около 5 тысяч — по слуху.