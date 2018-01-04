​США приняли наименьшее количество беженцев за последние 15 лет

Показатель приема беженцев в США при президенте Дональде Трампе стал самым низким за последние 15 лет. Со дня инаугурации Дональда Трампа по 31 декабря, его администрация приняла 29 тыс. 22 беженца, сообщает в четверг Коммерсант.

Как пишет издание USA Today, «в последний раз такому же небольшому числу стремящихся получить убежище в Америке было позволено въехать в страну в 2002 году», когда были замедлены потоки законной иммиграции после терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне 11 сентября 2001 года.

По данным газеты, при президентах Джордже Буше-младшем и Бараке Обаме квоты на прием беженцев колебались от 70 тыс. до 80 тыс. человек в год. В 2016 году этот показатель составил 94,8 тыс. человек.

Ранее США отказались от участия в глобальном договоре о миграции, который планируется принять в 2018 году. В постоянном представительстве США при ООН заявили, что он не отвечает интересам страны. Ранее Дональд Трамп подписал иммиграционный указ, который привел к многочисленным протестам. Указ предусматривал запрет на въезд в США гражданам семи мусульманских стран — Ирана, Ирака, Сирии, Судана, Ливии, Сомали и Йемена.