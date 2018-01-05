Недовольным температурой в квартирах алматинцам советуют обращаться с претезниями в КСК

«Прежде всего, нужно искать причину во внутридомовых сетях, обращаться в КСК, сервисную организацию, которая обслуживают данный дом, - говорит Ян Гирин, официальный представитель предприятий теплоэнергокомплекса и ЖКХ Алматы. - Существует линия разграничения ответственности. До элеватора – это ответственность тепловых сетей, дальше тепло распределяется по внутридомовой сети. Как правило, проблемы в неутепленных трубах в подвале, открытых чердаках, но эту работу необходимо выполнять в межотопительный период. Ко мне лично обращались люди, вызывали сервисную организацию. Допустим, в комнате тепло, а на кухне холодно. Оказывается, была завоздушенность радиатора. Убрали воздух, все пошло нормально».

Также, по словам представителя предприятия, график работы контролируется и не может быть снижет из желания «сэкономить».

«В зависимости от температуры наружного воздуха температура тепловыми сетями повышается. Никто не экономит на температуре теплых сетей. Никто не занижает. В предприятии это контролируется антимонопольным комитетом, если предприятие будет занижать температуру или давать не по графику, его просто подвергнут административным санкциями. Это значительная сумма, поэтому предприятие работает согласно режиму и графику», - отметил Гирин.

«Все внутридомовые сети – это общедомовая собственность. Влиять на КСК может только правление, точнее на сервисную компанию, если у КСК нет сантехников и прочих специалистов, то они нанимают сервисную компанию. И все за это платят деньги, за эти деньги они обязаны полностью обслуживать, кроме замены, например вышедшего из строя прибора. Если КСК бездействует, людям нужно быть активными, ходить на собрание, выбирать председателя, решать вопросы через правление, старших по дому, потому что квартиры сегодня это в большинстве своем собственность жителей. А подъезды, чердаки, подвалы – это общедомовая собственность. За этим обязаны следить КСК, а люди должны контролировать. Бывают случаи, когда может по вине теплосетей что-то, на насосной станции или еще где-то. Но это единичные случаи, надо тогда понять, что в доме все в порядке, тогда вызывается инспектор с тепловых сетей и они комиссионно смотрят на ситуацию. Как правило, в большинстве домов стоят общедомовые приборы учета, там же все фиксируется – сколько зашло тепла», - резюмировал официальный представитель предприятий теплоэнергокомплекса и ЖКХ Алматы.