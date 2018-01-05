Казахстанцев ждут холодные выходные

На выходных в большинстве областей Казахстана ожидается аномально холодная погода без осадков, сообщает РГП «Казгидромет».

По данным синоптиков, в выходные дни отрог Сибирского антициклона продолжит удерживать холодную и преимущественно без осадков погоду в большинстве областей Казахстана. Температура воздуха ожидается ниже климатической нормы на 3-5 градусов, на востоке республики она будет ниже обычной на 7-13 градусов.

Однако уже к 8 января на северные, центральные и южные регионы Казахстана будет постепенно наступать теплый и влажный атлантический воздух, который принесет с собой повышение температуры и осадки.

В Алматы осадки не прогнозируются. В субботу температура воздуха днем ожидается 5-7 ниже нуля, ночью – 14-16, в воскресенье днем – 2-4, ночью – 11-13 мороза.

В столице Казахстана также осадки не ожидаются, температура в выходные дни днем 13-15 морозов, ночью – 18-20.