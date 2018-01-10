Пилотный проект новой системы оплаты труда госслужащих будет реализован в 2018 году

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил правительству совместно с агентством по делам госслужбы реализовать в 2018 году пилотные проекты в центральных и местных госорганах по внедрению новой системы оплаты труда госслужащих.

«Нужно продолжить работу по сокращению издержек для предпринимателей и населения при государственном администрировании. В связи с этим важно ускорить принятие закона, направленного на дальнейшее дерегулирование бизнеса. Необходимо обеспечить цифровизацию процессов получения бизнесом господдержки с ее оказанием по принципу «одного окна». Интеграция информационных систем госорганов позволит перейти от оказания отдельных госуслуг к комплексным по принципу «одного заявления». Также следует продолжить работу по повышению качества услуг субъектов естественных монополий», - говорится в послании президента, опубликованном в среду утром.

По словам главы государства, важно устанавливать обоснованные тарифы субъектам естественных монополий и энергопроизводителям с учетом инвестиционных программ. Также требуются решительные действия по улучшению бизнес-климата, особенно на региональном уровне.

«Правительство должно подготовить новый пакет системных мер по поддержке бизнеса, вывода его из тени. Следует ускорить реализацию плана приватизации, расширив его за счет сокращения числа подведомственных организаций госорганов. Те подведомственные организации, которые реально необходимы, следует по возможности консолидировать для снижения административных расходов. Высвобожденные средства нужно направить на внедрение новой системы оплаты труда госслужащих на основе факторно-балльной шкалы. Она сократит диспропорции в окладах госслужащих регионов и центра, а также будет учитывать характер работы и ее эффективность», - считает Назарбаев.

Президент поручил правительству совместно с агентством по делам госслужбы реализовать в 2018 году пилотные проекты в центральных и местных госорганах по внедрению этой системы. Как отмечает глава государства, необходимо более полно раскрыть потенциал эффективности государственной службы в регионах через повышение их экономической самостоятельности и ответственности.

Кроме того, фокус региональной политики следует перенести с выравнивания расходов на стимулирование роста собственных доходов регионов, считает Назарбаев. Одним из перспективных источников для любого региона он видит развитие въездного и внутреннего туризма.

«Правительству в свою очередь надо принять комплекс мер, включая упрощение визовых процедур, развитие инфраструктуры и снятие барьеров в отрасли туризма. В рамках фискальной децентрализации необходимо решить вопрос передачи в региональные бюджеты корпоративного подоходного налога от малого и среднего бизнеса», - говорится в послании президента.