Работы проводились в рамках Программы развития регионов до 2020 года
Полторы тысячи алматинцев получили иски за неоплату ремонтных работ
Фото Жанары Каримовой

ТОО «АЛМАТЫ ТҰРҒЫН ҮЙ» (компания создана акиматом Алматы, занимается управлением недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе) подала иски против 1500 алматинцев, чтобы, как пояснили в компании, взыскать задолженность за проведенный ремонт.

«Для взыскания задолженности за проведенный ремонт в адрес неплательщика, в первую очередь, направляется досудебная претензия. В случае игнорирования законных требований, Товарищество подает иски в суд для взыскания с неплательщика суммы долга и стоимости судебных издержек (на сегодняшний день подано 1500 исков)», - говорится в ответе компании на письменный запрос Vласти.

Программа развития регионов до 2020 года в первую очередь базируется на двух посланиях президента Назарбаева: «Стратегия «Казахстан – 2050»: новый политический курс состоявшегося государства» от 14 декабря 2012 года и «Нұрлы жол – путь в будущее» от 11 ноября 2014 года. Официально ее цель – это «создание условий для развития социально-экономического потенциала регионов через формирование рациональной территориальной организации страны, стимулирование концентрации населения и капитала в центрах экономического роста».

Одна из основных ее задач – модернизация инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства. В Алматы ее решает «АЛМАТЫ ТҰРҒЫН ҮЙ». Для проведения ремонта необходимо обратиться в компанию. Для реализации программы в Алматы из республиканского бюджета выделили 1,8 млрд тенге, из местного – 1,8 млрд тенге; кроме того, используются возвратные средства. По состоянию на декабрь 2017 года собственники квартир возвратили 502,7 млн тенге из запланированных 628,3 млн тенге. Эти деньги, как утверждают в компании, используются для ремонта других жилых домов. На сегодняшний день благодаря названной сумме отремонтировали, уверяют в компании, 50 домов на общую сумму 243,4 млн тенге. В 2018 году планируются ремонты на сумму 257,7 млн тенге.

Сроки реализации программы – с 2015 по 2019 год. Ранее она называлась «Программа модернизации ЖКХ.

Данияр Молдабеков
Данияр Молдабеков

Репортер интернет-журнала Vласть

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