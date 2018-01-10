Полторы тысячи алматинцев получили иски за неоплату ремонтных работ

ТОО «АЛМАТЫ ТҰРҒЫН ҮЙ» ( компания создана акиматом Алматы, занимается управлением недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе) подала иски против 1500 алматинцев, чтобы, как пояснили в компании, взыскать задолженность за проведенный ремонт.

«Для взыскания задолженности за проведенный ремонт в адрес неплательщика, в первую очередь, направляется досудебная претензия. В случае игнорирования законных требований, Товарищество подает иски в суд для взыскания с неплательщика суммы долга и стоимости судебных издержек (на сегодняшний день подано 1500 исков)», - говорится в ответе компании на письменный запрос Vласти.

Программа развития регионов до 2020 года в первую очередь базируется на двух посланиях президента Назарбаева: «Стратегия «Казахстан – 2050»: новый политический курс состоявшегося государства» от 14 декабря 2012 года и «Нұрлы жол – путь в будущее» от 11 ноября 2014 года. Официально ее цель – это «создание условий для развития социально-экономического потенциала регионов через формирование рациональной территориальной организации страны, стимулирование концентрации населения и капитала в центрах экономического роста».

Одна из основных ее задач – модернизация инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства. В Алматы ее решает «АЛМАТЫ ТҰРҒЫН ҮЙ». Для проведения ремонта необходимо обратиться в компанию. Для реализации программы в Алматы из республиканского бюджета выделили 1,8 млрд тенге, из местного – 1,8 млрд тенге; кроме того, используются возвратные средства. По состоянию на декабрь 2017 года собственники квартир возвратили 502,7 млн тенге из запланированных 628,3 млн тенге. Эти деньги, как утверждают в компании, используются для ремонта других жилых домов. На сегодняшний день благодаря названной сумме отремонтировали, уверяют в компании, 50 домов на общую сумму 243,4 млн тенге. В 2018 году планируются ремонты на сумму 257,7 млн тенге.

Сроки реализации программы – с 2015 по 2019 год. Ранее она называлась «Программа модернизации ЖКХ.