Двое пассажиров сгоревшего в Актюбинской области автобуса получили ожоги кистей

Двое из пяти выживших в результате возгорания автобуса на междугородней трассе в Актюбинской области, осмотрены в трассовом пункте Центра медицины катастроф. Они получили ожоги кистей рук, сообщается на сайте комитета по ЧС министерства внутренних дел.

Как уточнили в комитете, 18 января в около 9:30 утра в трассовый медико-спасательный пункт «Калыбай» Актюбинской области поступил вызов о возгорании пассажирского автобуса на трассе Самара-Шымкент. На месте происшествия работает оперативный штаб:

«Двум пострадавшим с ожогами кистей рук медиками была оказана необходимая медицинская помощь. В департаменте по чрезвычайным ситуациям организован оперативный штаб под руководством заместителя акима области. Психолог Центра медицины катастроф работает на развернутой горячей линии психологической помощи», – говорится в сообщении.

Со слов водителя в автобусе находилось 57 пассажиров – граждане Республики Узбекистан, пять человек самостоятельно выбрались из горящего автобуса, 52 человека погибли.