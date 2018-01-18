Пострадавшим оказана медицинская помощь
Двое пассажиров сгоревшего в Актюбинской области автобуса получили ожоги кистей
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Двое из пяти выживших в результате возгорания автобуса на междугородней трассе в Актюбинской области, осмотрены в трассовом пункте Центра медицины катастроф. Они получили ожоги кистей рук, сообщается на сайте комитета по ЧС министерства внутренних дел.

Как уточнили в комитете, 18 января в около 9:30 утра в трассовый медико-спасательный пункт «Калыбай» Актюбинской области поступил вызов о возгорании пассажирского автобуса на трассе Самара-Шымкент. На месте происшествия работает оперативный штаб:

«Двум пострадавшим с ожогами кистей рук медиками была оказана необходимая медицинская помощь. В департаменте по чрезвычайным ситуациям организован оперативный штаб под руководством заместителя акима области. Психолог Центра медицины катастроф работает на развернутой горячей линии психологической помощи», – говорится в сообщении.

Со слов водителя в автобусе находилось 57 пассажиров – граждане Республики Узбекистан, пять человек самостоятельно выбрались из горящего автобуса, 52 человека погибли.

Айсулу Тойшибекова
Айсулу Тойшибекова

Репортер интернет-журнала Vласть

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