Казахстанским силовикам уравняют выплаты на погребение

Всем категориям сотрудников силовых структур Казахстана уравняют выплаты на погребение. Об этом в понедельник во время презентации законопроекта о социальном обеспечении в мажилисе сообщил вице-министр труда и социальной защиты Нуржан Альтаев.

«По предложению администрации президента в законопроекте предусмотрен отдельный блок поправок, связанный с социальными гарантиями сотрудников специальных госорганов. Так, поправки в закон о специальных госорганах Казахстана предусматривают увеличение размера единовременной выплаты на погребение пенсионеров из числа сотрудников специальных госорганов с 80 МРП (181 520 тысяч тенге - V) до трехмесячного размера пенсии (360 тысяч тенге - V)», - рассказал Альтаев.

Он объяснил, что на сегодняшний день бывшие сотрудники КНБ, службы государственной охраны и внешней разведки «Сырбар» получают на погребение 181 тысячу тенге, а бывшие работники министерства обороны, погранслужбы КНБ, Нацгвардии, МВД и прокуратуры – 360 тысяч. Поэтому министерство намерено устранить эту диспропорцию.