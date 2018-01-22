Сумма выплат для всех категорий составит 360 тыс. тенге
Казахстанским силовикам уравняют выплаты на погребение
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Всем категориям сотрудников силовых структур Казахстана уравняют выплаты на погребение. Об этом в понедельник во время презентации законопроекта о социальном обеспечении в мажилисе сообщил вице-министр труда и социальной защиты Нуржан Альтаев.

«По предложению администрации президента в законопроекте предусмотрен отдельный блок поправок, связанный с социальными гарантиями сотрудников специальных госорганов. Так, поправки в закон о специальных госорганах Казахстана предусматривают увеличение размера единовременной выплаты на погребение пенсионеров из числа сотрудников специальных госорганов с 80 МРП (181 520 тысяч тенге - V) до трехмесячного размера пенсии (360 тысяч тенге - V)», - рассказал Альтаев.

Он объяснил, что на сегодняшний день бывшие сотрудники КНБ, службы государственной охраны и внешней разведки «Сырбар» получают на погребение 181 тысячу тенге, а бывшие работники министерства обороны, погранслужбы КНБ, Нацгвардии, МВД и прокуратуры – 360 тысяч. Поэтому министерство намерено устранить эту диспропорцию.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

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