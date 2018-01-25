Документ позволит развивать обмен информацией между налоговыми службами государств
Парламент ратифицировал Конвенцию с Индией об избежании двойного налогообложения
Мария Гордеева

Тамара Вааль, Астана, Vласть

В четверг сенат принял закон «О ратификации протокола между правительством РК и правительством Республики Индия о внесении изменений и дополнений в конвенцию между правительством РК и правительством Республики Индия об избежании двойного налогообложения и предотвращения уклонения от налогообложения в отношении долгов на доход и на капитал и протокол, совершенных в Нью-Дели 9 декабря 1996 года». Как заверил депутатов министр финансов Бахыт Султанов, документ позволит развивать сотрудничество налоговых служб обоих государств через расширение обмена информацией.

Кроме того, закон позволит применять внутреннее законодательство при обнаружении налоговых уклонений и злоупотреблений положениями конвенции, предотвращать налоговое уклонение путем расширения сотрудничества налоговых служб по взысканию налоговыми органами задолженностей.

Вместе с тем, протоколом внесены изменения в термин «Казахстан», актуализированы наименования казахстанских налогов, на которые распространяется конвенция, уточнены положения ряда статей.

«Концептуальные изменения касаются порядка образования постоянного учреждения резидентом при разведке природных ресурсов и оказания услуг таким нерезидентам на территории Казахстана. В частности, протоколом внесены изменения, позволяющие облагать налогом доходы нерезидента через 6 месяцев при разведке природных ресурсов или услуг, связанных с выполнением этих работ», - объяснил глава Минфина.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

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