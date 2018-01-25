Парламент ратифицировал Конвенцию с Индией об избежании двойного налогообложения

Тамара Вааль, Астана, Vласть

В четверг сенат принял закон «О ратификации протокола между правительством РК и правительством Республики Индия о внесении изменений и дополнений в конвенцию между правительством РК и правительством Республики Индия об избежании двойного налогообложения и предотвращения уклонения от налогообложения в отношении долгов на доход и на капитал и протокол, совершенных в Нью-Дели 9 декабря 1996 года». Как заверил депутатов министр финансов Бахыт Султанов, документ позволит развивать сотрудничество налоговых служб обоих государств через расширение обмена информацией.