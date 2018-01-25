Депутат просит проверить деятельность онлайн-компаний, выдающих займы казахстанцам

Депутаты сената обеспокоились деятельностью онлайн-компаний, которые выдают займы казахстанцам и небольшим компаниям под 700-1000% годовых. В своем запросе, озвученном в четверг в ходе пленарного заседания палаты, сенатор Сергей Ершов попросил генерального прокурора Кайрата Кожамжарова проверить деятельность таких организаций.

«В комитет по социально-культурному развитию и науке сената обратились представители ассоциации финансистов Казахстана с просьбой решить вопрос законодательного регулирования деятельности онлайн-компаний, предоставляющих займы. В последнее время казахстанское общество столкнулось с таким явлением как онлайн-займы, предоставляемые небольшими компаниями населению от 700 до 1000% процентов годовых. Данные займы не ограничены по процентной ставке, размерами штрафов и пени. Подписание договора займа происходит путем простого нажатия определённых ссылок на интернет-сайте онлайн-компаний», - рассказал Ершов.

При этом, по его словам, идентификация клиента осуществляется поверхностно, кредит может получить любой гражданин, в каком бы состоянии он бы ни находился – «в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, или под принуждением».

Депутат отметил, что нормы закона «О микрофинансовых организациях», регулирующие общественные отношения, связаны с осуществлением деятельности по предоставлению микрокредитов, не распространяются на такие виды операций и не защищают заемщиков данных компаний.

«То есть онлайн-компании по предоставлению займов находятся вне законодательного и государственного регулирования. Их деятельность не регулируется соответствующими уполномоченным госорганами», - подчеркнул Ершов.

Более того, продолжил он, интернет-сайты онлайн-компаний собирают данные о кредитных картах, защитные кода кредитных карт, а также кредитные истории граждан страны «без их письменного согласия и подписания со стороны граждан каких-либо разрешительных документов», что является нарушением пункта 1 статьи 25 закона РК «О кредитных бюро и формировании кредитных историй в РК».

«Просим вас провести соответствующую проверку деятельности вышеуказанных онлайн-компаний на предмет соблюдения ими требований законодательства Республики Казахстан, в том числе законности предоставления займов и сбора информации о гражданах республики», - попросил в этой связи сенатор.