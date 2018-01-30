Им стал Асет Турысов
Назначен председатель правления АО «Национальные информационные технологии»
Иллюстрация Жанары Каримовой

Асет Турысов назначен председателем правления АО «Национальные информационные технологии», сообщила пресс-служба ведомства, пишет Казинформ. Ранее Турысов занимал должность управляющего директора в АО «Казпочта».

«Решением совета директоров от 29 января 2018 года №198 председателем правления АО «Национальные информационные технологии» назначен Асет Турысов»,- говорится в сообщении.

30-летний Асет Турысов трудовую деятельность начал в 2009 году в дирекции информационных систем АО «Казахтелеком» в должности инженер-системный администратор отдела администрирования операционных систем. С 2011 по 2014 годы работал экспертом, главным экспертом департамента государственной политики в области информационных технологий Министерства транспорта и коммуникаций РК. С мая по сентябрь 2014 года работал в должности управляющего директора РГП «Центр обслуживания населения» в Астане. С сентября 2014 года по январь 2018 года занимал должность управляющего директора АО «Казпочта». С 2017 года является независимым директором совета директоров НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».


Елизавета Цой
Елизавета Цой

Журналист

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