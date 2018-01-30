Правительство намерено сократить виды деятельности государственных и квазигосударственных компаний

Для улучшения конкуренции частного сектора правительство Казахстана намерено сократить виды деятельности для государственных и квазигосударственных компаний. Об этом во вторник в ходе заседания правительства сообщил министр национальной экономики Тимур Сулейменов.

«Стоит большая задача по сокращению (бюджета - V) госаппарата к 2020 году до 15 процентов от ВВП, как это определено правилами ОЭСР. Первый путь - это приватизация, второй путь - сокращение разрешенных видов деятельности для государственных и квазигосударственных предприятий. На данный момент такой перечень утвержден, в нем 351 позиция», - рассказал Сулейменов.

По его словам, на 1 января 2018 года количество видов деятельности предусмотренных данным перечнем составляет 351, в том числе: 55 по республиканской собственности, 22 – по коммунальной собственности и 274 – по собственности национальных холдингов и компаний.

«В ноябре 2017 года в рамках актуализации перечня видов деятельности министерством по итогам проведенных анализов товарных рынков направлены предложения в правительство об исключении 65 видов деятельности, в том числе: 17 видов деятельности по госпредприятиям, которые находятся в республиканской собственности и 48 видов деятельности по квазигосударственным, национальным управляющим холдингам», - добавил министр.

Таким образом, подчеркнул он, сокращение государственного участия в предпринимательской среде открывает новые возможности для конкуренции частного сектора.