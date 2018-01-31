​Fujifilm получит контрольный пакет акций Xerox после создания совместного предприятия

Американская компания Xerox войдет в состав совместного с японской Fujifilm Holdings Corp предприятия Fuji Xerox, созданного в середине прошлого века для продажи копировальных машин Xerox в Азии. Акционеры Xerox останутся владельцами 49,9% акций Fuji Xerox и получат в общей сложности $2,5 млрд в виде специальных дивидендов, пишут «Ведомомсти» .

Сделку уже одобрили советы директоров обеих компаний. Согласно планам, сделка будет закрыта во второй половине 2018 года. Возглавит Fuji Xerox станет генеральный директор Xerox Джефф Джейкобсон. Как сообщили источники The Wall Street Journal, компании обсуждают различные варианты, но речи о полном поглощении американской компании не идет. Сейчас стороны пытаются прийти к общему соглашению.

«После закрытия сделки около 20% сотрудников совместного предприятия, или порядка 10 000 человек, будут уволены в рамках реорганизации», – отмечает издание.

Акции Xerox торгуются около $35 на фоне продолжающегося снижения показателей выручки и прибыли производителя офисной техники. Рыночная капитализация компании составляет около $7,7 млрд, а чистый долг превышает $4 млрд. Рыночная капитализация компании Fujifilm составляет порядка $22 млрд.