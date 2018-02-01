Мир за ночь. 31 января -1 февраля 2018 года

В Казахстане ожидается погода без осадков. В США поезд с конгрессменами врезался в грузовик, один человек погиб. В России пассажиров самолета эвакуировали из-за задымления, вызванного зарядкой от телефона. Редактор украинского издания попросил политического убежища в Австрии.

В четверг большая часть Казахстана будет находиться под влиянием антициклона, с которым сохраняется погода без осадков. В западных, южных и юго-восточных регионах страны местами ожидается снег, низовая метель, гололед. Также по прогнозам синоптиков в Алматинской области в районе Жаланашколя сохранится усиление ветра 24-29 м/с. В Кызылординской, Мангыстауской областях местами сохраняется туман, в Мангистауской области ожидается гололед. В Западно-Казахстанской, Актюбинской, Атырауской, днем в Костанайской областях местами - низовая метель, в Актюбинской области местами ожидается туман.

В США поезд, в котором находились десятки конгрессменов Республиканской партии США, столкнулся с грузовиком. Как сообщил Белый дом, один человек погиб, один тяжело ранен. Имя погибшего не разглашается. Среди конгрессменов пострадавших нет. По данным телекомпании CBS, президент США Дональд Трамп проинформирован об аварии поезда. Среди конгрессменов-республиканцев был и спикер палаты представителей Пол Райан. Члены парламента направлялись в загородную поездку.

Во время испытаний системы ПРО Aegis на Гавайях зенитная ракета SM-3 не смогла перехватить запущенный с самолета объект. В Агентстве противоракетной обороны эту информацию подтвердили, однако не стали раскрывать детали стрельб. В июле 2017 года во время испытаний SM-3 также не смогла сбить высокоскоростную цель. Тогда провал списали на человеческий фактор.

Ранее Пентагон опубликовал доклад, в котором выразил уверенность, что США смогут защитить свою территорию и территорию Республики Гавайи от «небольшого количества» северокорейских межконтинентальных ракет и ракет средней дальности.

Пассажиров самолета в аэропорту Волгограда эвакуировали при посадке. Отмечается, что их пришлось эвакуировать через надувные трапы. «Закоротила зарядка от телефона и произошло небольшое задымление. Все было сразу же было потушено», - сообщил источник в правоохранительных органах региона. По данным представителя «Аэрофлота», задымление было немедленно ликвидировано, но два пассажира самостоятельно выпустили аварийные трапы. Оставшиеся пассажиры без паники вышли с борта самолета по обыкновенным трапам. Команды от экипажа на эвакуацию судна не было.

В Москве на 5 суток арестовали пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш. Ее вместе с ведущим «Навальный Live» и пресс-секретарем кампании Навального Русланом Шаведдиновым задержали 30 января в аэропорту «Шереметьево». На Шаведдинова также составили протокол по части 2 статьи 20.2 КоАП (нарушения правил проведения публичных мероприятий). Его арестовали на восемь суток. «Установлено, что 25 января (этого нет в деле!) Я с использованием сети интернет разместил ретвит видео, формирующее негативное отношение к одному из зарегистрированных на пост президента России», — пояснила Ярмыш.

Ярмыш и Шаведдинов возвращались из-за границы, где вели 14-часовую YouTube-трансляцию несогласованной акции сторонников Навального 28 января, которая прошла в десятках городах России в рамках «забастовки избирателей».

Главный редактор издания «Страна.ua» Игорь Гужва бежал в Австрию от преследований украинских властей и обратился с просьбой о политическом убежище. «Мы собрали пакет документов, доказывающий политически мотивированное избирательное правосудие, фальсификацию уголовных дел и скоординированную работу силовиков, управляемых президентом Украины Петром Порошенко»,— рассказал адвокат Андрей Портнов.

22 июня 2017 года Игоря Гужву задержали по подозрению в вымогательстве $10 тыс. за отказ от публикации компромата на депутата от Радикальной партии Дмитрия Линько. Сам главред «Страна.ua» обвинения отрицал, но 24 июня 2017 года суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с люксембургским спутником GovSat-1. Спутник, принадлежащий люксембургской SES, разработан для двойного использования — как для оборонных, так и для гражданских нужд, в том числе, для мобильной и стационарной связи. Аппарат будет покрывать территорию в пределах Европы, Ближнего Востока, Африки, а также обеспечивать передачу сигналов морских судов над Атлантикой и Индийским океаном.