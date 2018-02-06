По факту смерти директора «Казводхоз» начато расследование

Утром, 3 февраля, директор алматинского филиала «Казводхоз» Сеилхан Мухамадиев выпругнул из окна кабинета департамента нацбюро по противодействию коррупции. Он скончался на месте от полученных травм. Управление внутренних дел Талдыкоргана начало расследование по статье «доведение до самоубийства», сообщает пресс-служба агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции.

2 февраля Сеилхан Мухамадиев был задержан при получении суммы 400 в тысяч тенге. Ранее Мухамадиев получил незаконное вознаграждение в размере 17,4 млн тенге от суммы договора госзакупок. Эту сумму он должен был получить частями в течение месяца.

После обысков, 3 февраля, он был доставлен в административное здание департамента для проведения дополнительных следственных мероприятий:

«В 09:02 Мухамадиев выпрыгнул из окна служебного кабинета департамента, находящегося на 4-м этаже административного здания. От полученных травм Мухамадиев скончался на месте. По случившемуся факту в настоящее время УВД г.Талдыкорган проводится досудебное расследование по статье 105 части 1 Уголовного Кодекса (доведение до самоубийства)», – говорится в сообщении.

Также начато служебное расследование управлением внутренней безопасности национального бюро по противодействию коррупции.