​Банк развития Казахстана направит еще 8 млрд тенге Нацфонда на автокредитование

В рамках программы льготного автокредитования дочерняя структура холдинга «Байтерек» – Банк развития Казахстана передал третий транш на сумму 8 млрд тенге пяти банкам второго уровня. Halyk Bank, Евразийский банк, дочерний банк «Сбербанка России» в Казахстане и банк «ЦентрКредит» получили по 1,87 млрд тенге, 500 млн тенге получил ВТБ Казахстан, сообщает пресс-служба банка.

Льготное автокредитование предлагает заемщикам модели автомобилей, собираемых на территории Казахстана на предприятиях «СарыаркаАвтоПром» и «АЗИЯ АВТО»:

«АО «Банк Развития Казахстана» в рамках программы льготного автокредитования направил третий транш средств Национального фонда в общей сумме 8 млрд тенге в пять банков второго уровня: по 1 млрд 875 млн тенге получили Halyk Bank, Евразийский банк, дочерний банк «Сбербанка России» в Казахстане и банк «ЦентрКредит», 500 млн тенге – дочерний банк ВТБ (Казахстан)», – говорится в сообщении.

Программа, рассчитанная на 20 лет, стартовала в апреле 2015 года как часть государственной программы «Нурлы жол». На реализацию программы уже направлены два транша из Нацфонда на сумму 26 млрд тенге. Общая сумма выданных займов с учетом вторичного освоения средств на сегодняшний день превышает 39 млрд тенге.